Nemci otvorene: Výplata príde, licencia bude!

Noví šéfovia FC Nitra tvrdia, že sa im nestane to, čo Ukrajincom.

10. feb 2021 o 19:25 Martin Kilian ml.

Čo sa dá stihnúť za 35 dní? Vyhodiť technického riaditeľa a generálneho manažéra, dosadiť obľúbené meno na post športového riaditeľa, rozlúčiť sa s trénerom po dvoch testovacích zápasoch a uvidieť v príprave 42 hráčov, z ktorých vyskladať zaujímavý káder.

Generálnou mocou poverení PETER HAMMER (55) a NIK SCHWARZ (44) rozprávajú o maľovaní FC Nitra na svoj obraz.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako chcú dosiahnuť samofinancovanie FC Nitra

Prečo sa neboja neudelenia licencie

Kto je ich spojítkom so SFZ

Prečo sa im vraj v Nitre nestane to, čo Ukrajincom

Ako reagujú na kritiku Peška

Či je náročné zaplatiť nových Nemcov

Čo hovoria na reči o ignorancii odchovancov

Už mesiac šéfujete FC Nitra. Ide zatiaľ všetko podľa plánu? Samozrejme, okrem konca trénera Ščasného po 17 dňoch.

Peter Hammer: Trvalo celý rok, než sme sa dostali do Nitry. Prvý mesiac bol veľmi napínavý a stresujúci, ale to sme očakávali. V sumáre sme veľmi spokojní z pokrokov v plnení našich plánov. Rozlúčiť sa s trénerom nebolo v pôvodnom pláne, ale bolo to nevyhnutné a lepšie spraviť vtedy než neskôr.

Čo vás v prvom mesiaci v Nitre potešilo a čo nie?

Nik Schwarz: Sme viac ako šťastní, že sme našli excelentných chlapov pre manažment klubu. V Heňovi Benčíkovi a Michalovi Ivanovi máme dvoch absolútne lojálnych, tvrdo pracujúcich a charakterovo správnych funkcionárov. To isté platí o Miške Dujíčkovej. Každý deň odvádza výbornú prácu.

Takisto ostatný personál na účtovníctve, fyzioterapeuti, trávnikári a všetci ostatní robia maximum pre klub.

Šťastní sme aj z nových trénerov. Neplačú každý deň, ale robia skvelú robotu.

Sme veľmi spokojní, že sme našli nové posily, ktoré nám pomôžu po športovej stránke – niektoré okamžite, iné skôr v budúcnosti. Charakterovo zapadli výborne.

Vynikajúci dojem máme aj z práce s mládežou, ktorú sme si tu všimli.

Radi by sme pri pozitívach spomenuli Slovákov v tíme. Novým hráčom všetko uľahčili. Majú veľmi dobrú kvalitu, sme šťastní, že ich máme. Budúcnosť nášho klubu rozhodne patrí im. Iba pre neistú situáciu v tabuľke a krátky čas na prípravu sme boli nútení priniesť tak veľa nových tvárí. Chceme chrániť mladých hráčov, nie utrápiť ich bojom o záchranu. Mali by dostať čas na rozvoj.

Negatívne veci? Každému sme chceli dať férovú šancu. Nechceli sme byť ovplyvňovaní predsudkami, ale možno sme mali počúvať to, čo nám niektorí hovorili.

Negativitu okolo klubu určite cítiť. Čiastočne kvôli minulosti, samozrejme, úplne pochopiteľnú. Boli sme ale trochu prekvapení, ako rýchli dokázali niektorí šíriť negativitu. Musíme pracovať na tom, aby ľudia opäť začali klubu veriť a hovorili o ňom pozitívne.

Povedali ste, že budete šťastný, ak sa bude klub financovať sám. Ako to chcete dosiahnuť?

PH: Tvrdo pracujeme na dobrom marketingovom koncepte. Potrebujeme podporu spoločností a ľudí z Nitry. Potom je to dosiahnuteľné.

V prvom mesiaci sme zaznamenali extrémny nárast čísiel v oblasti klubových sociálnych médií. Veľké nemecké média ako Bild, Kicker, Spiegel, Transfermarkt, Spox, Sport Bild a veľa ďalších písalo o FC Nitra.

Hovorili ste, že chcete spolupracovať s nemeckými firmami. Už s nimi jednáte?

PH: Áno. Začali sme hovoriť o spolupráci s nemeckými tímami a spoločnosťami.

Je pravdou, že stále nachádzate v klube veci, o ktorých ste predtým nevedeli?

NS: Áno, ale na nás sa v tomto ohľade nie je prečo sťažovať. Tieto veci sa takmer výlučne týkajú minulosti, posúvame ich pánovi Karovi, ktorý sa o ne stará. Máme v tomto jasné pravidlá. Aj pán Kara ich dodržiava.

Peter Hammer (vľavo) a Nik Schwarz. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Prvé hráčske výplaty by mali byť splatné 20. februára. Môžete verejnosť ubezpečiť, že prídu a všetko bude v poriadku?

NS: Rozhodne áno.

Klub eviduje dlhy k bývalým hráčom. Nebojíte sa prípadného neudelenia ligovej licencie pre sezónu 2021/22?

NS: Nie. Pracujeme na tom, sme v kontakte s rôznymi ľuďmi, ktorí riešia tieto problémy. Samozrejme, musíme to vyriešiť, ale sme si istí, že to zvládneme. Takže nepochybujeme o tom, že dostaneme licenciu.

Ak ide o dlhy, máme dohodu s pánom Karom, že do 31. marca by mal byť klub bez dlhov.

Kara pokutoval minimálne štyroch bývalých a jedného aktuálneho hráča Nitry. Vedeli ste o tom predtým? Rozumiete tomu alebo vám to príde nešťastné?

PH: Počuli sme o tom. Pán Kara v jednom rozhovore povedal, že hoci nerozumie úplne každému nášmu rozhodnutiu, rešpektuje ich. K tomuto niet čo viac dodať.

Nechýba vám v klube niekto, kto rozumie byrokracii a je skúsený v debatách so SFZ?

PH: Už nie. Myslíme si, že v Michalovi Ivanovi sme na to našli ideálnu osobu. Sme veľmi, veľmi šťastný, že ho máme.

Zmluva Ivana Galáda s FC Nitra je stále aktívna. Ako to vyriešite?

NS: Máme informáciu, že pán Kara to vyriešil a pán Galád ostal jeho osobným konzultantom. Takže na to nemusíme myslieť.

Keď Kara splatí dlhy klubu, je pripravený predať nemeckým investorom svojich 67 percent akcií. Povedal, že ste dohodnutí na cene za odkup akcií. Môžete odsúhlasiť správnosť týchto tvrdení?

PH: Áno. Správne.

Je suma za Karove akcie vyššia než milión eur?

NS: (úsmev) O zmluvných tajomstvách nehovoríme.

Ukrajinci financovali klub v prvej polovici roka 2020, ale potom ich slovenské vedenie vyhodilo. Disponujete takými kontraktmi s Karom, aby sa už podobná situácia nezopakovala?

NS: Áno, samozrejme. Nevieme ale, aké boli dohody medzi Ukrajincami a predošlým vedením.

Bývalý technický riaditeľ Martin Peško kritizoval nemeckých investorov v rozhovore pre šport.sk. Aká je vaša reakcia?

PH: Keby nás kritizovali Heňo Benčík, Michal Ivan alebo Peter Lérant, zamysleli by sme sa nad tým, ale ak o nás čokoľvek povie pán Peško, je nám to jedno. Samozrejme, on a jeho kamaráti nie sú z nás šťastní, pretože nemôžu pokračovať vo svojom biznise.

Vyzerá to tak, že Nitra si udržala brankára Dávida Šípoša, najlepšieho hráča tímu. (zdroj: fcnitra.com - Marián Bazala)

Stretli ste sa už s predstaviteľmi mesta?

PH: Nie, ale stretneme sa a budeme sa rozprávať o budúcnosti a úspešnej spolupráci pre obe strany.

Zmluvy talentov Šípoša a Chobota končia v lete. Je stále šanca predĺžiť ich?

NS: Sme v neustálom výbornom kontakte s Davidom a jeho agentmi. Robíme všetko pre predĺženie jeho kontraktu, chápeme ale, ak chce pri svojom potenciáli spraviť ďalší krok v kariére. Nájdeme dobré riešenie pre obe strany.

Marián je pre nás ďalším krokom. Teraz je zranený, ale neskôr sa s ním porozprávame.

V Nitre sú bývalí hráči Bayernu, Dortmundu či Norimbergu. Nie je náročné ich zaplatiť?

NS: Máme platový strop, ktorý platí pre všetkých hráčov nezávisle od toho, odkiaľ pochádzajú. Zarábajú menej než niektorí hráči v minulosti.

Veľa fanúšikov sa pýta, prečo ste podpísali tak veľa Nemcov a tak málo Slovákov.

PH: Ak ide o legionárov, sme v ligovom priemere.

Takisto sme si istí, že tieto mentality majú k sebe blízko a obe môžu zo seba profitovať v každom tréningu.

Nedelíme sa však na Nemcov a Slovákov, sme FC Nitra.

Je vašim cieľom reštartovať nemecké ex-talenty a predať ich?

PH: Áno, je to jedna z našich ambícií. Ale takisto rozvíjať dobrých mladých hráčov a dovoliť im spraviť ďalšie kroky v kariérach.

Hammer: Nezabúdame na mladých! S Petrom Hammerom sme v nedeľu na obed prebrali viacero sobotných myšlienok. „Vieme, že dokážeme hrať oveľa lepšie ako včera,“ povedal o prehre 1:3 v Žiline s Pohroním. „Ani šťastie nebolo na našej strane, za stavu 1:1 sme mali tri veľké šance. V niektorých situáciách bolo vidieť, že v našom tíme je kvalita. A nezabúdajme, že Chobot a Danek sú stále zranení, Zejnullahu má svalové problémy, Hambálek má tréningový deficit a Celebi pred týždňom prekonal zápal mandlí, bral aj antibiotiká - toto všetko sú hráči, ktorí nám pomôžu. Regäsel v sobotu hral ľavého obrancu, ale nie je to jeho pozícia, v bundeslige hral pravého beka. Pomôcť nám dokáže takisto Tancik v dobrej forme.“ Ohradil sa voči akejkoľvek ignorancii odchovancov: „Niektorí fanúšikovia hovoria, že zabúdame na našich domácich mladých hráčov. To ale určite nerobíme. Vieme, že máme Rédekyho, Ferleťáka a ďalšie veľké talenty, ale potrebujú čas. Tréner Lérant ich každý deň vidí v tréningu a, verte mi, vie, čo je najlepšie. Nezabúdajme, že v zime sa vymenilo vyše desať hráčov, to nie je jednoduché pre trénerov a tím. Stále máme štrnásť ďalších zápasov.“ Potešil ho i čarokrásny gól Kiliana Pagliucu na 1:1. Pasuje ho za lídra Nitry? „Mal veľkú šancu, aby strelil aj druhý. Je to dobrý hráč, v každom tréningu robím maximum pre to, aby bol úspešný spolu s tímom. Aj ďalší hráči ale pracovali tvrdo. Po jednom zápase nemôžete povedať, kto bude líder a kto nie, ale Pagliuca má na to, aby spravil tím fyzicky silnejším,“ odvetil Peter Hammer.

