Vezmi si na štadión aj posteľ, radí manželka Benčíkovi

Prečo padol prestup Šípoša do Slovanu?

11. feb 2021 o 19:25 Martin Kilian ml.

Kam vkročí, tam príde človečina. Kto ho pozná roky, vie, že lži, prospechárstvo a intrigy nepatria k jeho pracovným metódam. Má ideálnu dobrácku náturu, prirodzenú, nie hranú, aby bol skutočným mostom vo vojne nitrianskych futbalových záujmov. Zákopová kritika na jeho hlavu preto vyznieva naozaj žartovne.

„Zmenil sa mi život,“ priznal HENRICH BENČÍK (42), v ére samostatnosti 10. najlepší strelec klubu i člen elitnej jedenástky a od 14. januára 2021 aj športový riaditeľ FC.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo sa v FC nehrajú na funkcie

Čo hovorí na odkazy cez médiá

V akom stave bol prestup Šípoša zo Slovanu a odkiaľ bol záujem o Chobota

Či plánuje zazmluvniť 15-ročné supertalenty

Toľko stresu neočakával

„Od rána do večera som na štadióne a aj v noci sa budím častejšie. Doma nie som takmer vôbec. Manželka žartuje, nech si na štadión vezmem aj posteľ. Budeme spolu 23 rokov, som jej vďačný za neustálu podporu a trpezlivosť,“ priznal „Beno“ po troch týždňoch vo funkcii.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mohol sedieť v teplúčku plynárenskej rodinnej firmy a prechádzať sa po hrade s manželkou a dvoma dcérami, ale futbalovej srdcovke zase neodolal. Nemeckým odborníkom, novým šéfom klubu, spočiatku síce iba prekladal jednania, no rodná značka ho napokon zase vcucla. Už šiestykrát sa vrátil!

„Vedel som, že to nebude jednoduché, ale až takéto hektické a stresové časy som neočakával. Každý deň prichádza niečo nové a prekvapujúce. Riešim registráciu hráčov, zmluvy – to treba vybaviť, to podpísať, to spraviť do zajtra, tam zavolať... Spolupracovníci mi stále pomáhajú zorientovať sa v pre mňa nových povinnostiach. Nehráme sa na funkcie, všetci robia všetko. Až keď klub nastavíme na náš obraz, potom si môžeme deliť, kto bude na čo špecializovaný. Musím povedať, že strieľať góly bolo ľahšie,“ rozprával Henrich Benčík.

Henrich Benčík pri podpise bývalého supertalentu Sinana Kurta. (zdroj: fcnitra.com)

Aby sa mohol pozrieť do zrkadla

Nitru miluje, preto ho senzácie vyskakujúce z novín už iritujú.

„Ide mi aj o to, aby bolo v novinách čo najmenej negatívnych správ o klube. Sám sa o to snažím. Verte, keby som chcel, len za prvý mesiac by sa odtiaľto dali vytiahnuť riadne pikošky! Odkazmi cez média sa však nikde nepohneme. Pozitívna atmosféra je teraz obrovsky potrebná. Som tu vyslovene preto, aby sa nitrianska futbalová komunita zjednotila. Viem, nespadol som z neba ako športový riaditeľ, ale mám iba najlepšie úmysly s nitrianskym futbalom a pracujem tak, aby som sa ráno mohol pozrieť do zrkadla. Plány si však zatiaľ nerobím, čakám, ako sa vyvinie situácia s majiteľmi, “ osvetlil a z tónu hlasu poznať, že to nie sú žiadne frázy.

VIAC ZAUJÍMAVÝCH ČLÁNKOV O FC NITRA PRINIESLA V SPOLUPRÁCI S KLUBOM PRÍLOHA AKTUÁLNYCH MY NITRIANSKYCH NOVÍN

Záujem o Šípoša a Chobota

Henrich Benčík potvrdil šumy, že v zime mu na stole pristáli konkrétne ponuky na jagavé podzoborské diamanty, ktoré by potešili hladnú klubovú pokladnicu.

„Áno, Slovan mal záujem o Dávida Šípoša. Nebola to žiadna horibilná suma, v lete mu totiž končí zmluva. Bolo to ale podmienené odchodom Greifa na Malorku, takže nič z toho nebolo. Mali sme rozpracovanú aj alternatívu, akého brankára priniesť, keby Šípoš odišiel. Druhá ponuka prišla z Poľska a týkala sa Mariána Chobota, ktorý je však zranený,“ prezradil.

Henrich Benčík ako futbalista 11-krát reprezentoval Slovensko, teraz sa chce preraziť ako funkcionár. (zdroj: fcnitra.com)

Zmluvy supertalentom

V Nitre kedysi vychovával dorastencov, rukami mu prešli aj dnes už perspektívni áčkari Patrik Danek, Matej Franko, Tomáš Hambálek či Patrik Rédeky, preto sme mu predhodili dobre známe supetalentované duo František Kóša – Mário Henyig z tímu U15.

„Akonáhle sa to bude dať, budeme si ich chcieť zazmluvniť, vieme, že konkurencia nespí. Veľkých talentov je tu neúrekom, všetkých ich má dokonale zmapovaných šéf mládeže Juro Gombár, takisto nádeje z iných klubov. Podľa mňa by ste na Slovensku ťažko hľadali lepšie miesto pre rozvoj mladého futbalistu ako Nitru. Častokrát je dôležité presvedčiť jeho rodiča. Samozrejme, vieme, že musíme vylepšiť materiálne zabezpečenie akadémie. Bol by som najspokojnejší, keby 80 percent áčka vždy tvorili odchovanci,“ hovoril Henrich Benčík a vo vačku mu už štvrtýkrát za 25 minút vibroval mobil.

„Toto už musím zdvihnúť,“ letmo zazrel obrazovku, ospravedlnil sa, podal ruku a utekal riešiť svetlejšie zajtrajšky futbalu v Nitre – je na to tým správnym človekom.

Benčík v FC Nitra 1985 – 1997, 1998 – 2000, 2013, 2014: FUTBALISTA 2017 – 2018: ASISTENT TRÉNERA U19 A U17 2019: ASISTENT TRÉNERA ÁČKA 2021: ŠPORTOVÝ RIADITEĽ

Tento článok vznikol vďaka špeciálnej prílohe MY Nitrianskych novín a FC Nitra, ktorá vyšla v našom pondelkovom vydaní