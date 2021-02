Jendrišek čaká viac aj od seba. Vybral naj pivkára, modela či zabávača šatne

12. feb 2021 o 19:25 Martin Kilian ml.

Keby si Nitrania medzi sebou zahrali zápas ženatých a slobodných, vznikol by nevídaný nepomer 2:27 na jednej strane iba so stopérom Kristiánom Kolčákom a kapitánom ERIKOM JENDRIŠEKOM (34) . Snajper s 37 štartmi a štyrmi gólmi v reprezentácii je „tatom“ ôsmeho tímu Fortuna ligy. Čo i len jeho prítomnosť v kabíne je obzvlášť dôležitá pre jarné šance mladého FC.

Nitra v sobotu prehrala zápas, ktorý nemusela. Súhlasíte?

Samozrejme, všetci to vieme, aj v zápase sme to cítili. Mohli sme vyťažiť oveľa viac. Hlavne v druhom polčase sme boli futbalovejší. Škoda, že sme nedotiahli do konca naše šance. Párkrát sa stalo, že sme dobre kombinovali a dostali sa na krídlo, ale finálna fáza nevyšla.

Boli ste spokojní so svojim výkonom?

Snažil som sa obetovať, behať, napádať, ale útočných akcií tam odo mňa musí byť viac. Nedostal som sa do žiadneho zakončenia, ak chcem dávať góly, musím sa doň dostávať. Určite aj ja patrím medzi hráčov, u ktorých je priestor na zlepšenie.

Aký máte dojem z tímu?

V sobotu sme ukázali, že nebudeme žiadnym fackovacím panákom. Určite máme rezervy, zohratosť a taktická stránka sa však podľa mňa budú zlepšovať od zápasu k zápasu. Časom z nás opadne aj nervozita, ktorú bolo cítiť proti Pohroniu.

Erik Jendrišek (vpredu vpravo) sa vo svojej premiére za Nitru neštítil zapojiť ani do bránenia. (zdroj: Facebook FK Pohronie)

Neznervóznila vás vaša slabá muška v príprave? Zahodili ste azda päť dobrých šancí.

Vôbec mi to nerobí vrásky. Góly v lige predsa viac tešia ako v príprave a podľa mňa je iba otázkou času, kedy prídu.

Čím je tréner Lérant iný od predchodcu Ščasného?

S oboma vychádzam výborne. Jediným najväčším rozdielom je, že kým Ščasný chcel hrať na troch stopérov, Lérant klasicky na štyroch. A jeho plusom je, že rozpráva nemecky.

V šatni ste mostom medzi Slovákmi a Nemcami, však?

Áno, som najstarší a nemám rečovú bariéru, plynule hovorím nemecky, takže tak by to aj malo byť.

Ramzi Ferjani vám ako mladík fandil v Kaiserslauterne. Už vám to vyhodil na oči?

Áno, ukazoval mi dokonca i fotku, ako sme spoločne vychádzali na ihrisko, pričom on držal za ruku hráča súpera. Podobne mi Jakub Tancik ukázal fotku z turnaja na Orave, kde sa so mnou odfotil asi pred desiatimi rokmi. Chlapci mi pripomínajú, aký som už starý (smiech).

Ste najväčšou hviezdou Nitry a jednou z naj v lige. Ale vám tlak nerobí problém, nie?

Musím povedať, že po prvom návrate na Slovensko, z Cottbusu do Trnavy, mi to spočiatku trošku robilo problém, musel som sa s tým vyrovnať. Tlak na mňa je vždy dvojnásobný, robím si ho aj sám, veľa od seba očakávam. Teraz som s ním už úplne vyrovnaný. Viem, že na ihrisku nechám všetko. Tak, aby som sa každému v klube mohol pozrieť do očí.

S kým si najlepšie rozumiete po hernej stránke?

Rozumiem si s každým, samozrejme, viac by som si mal na ihrisku rozumieť s krídelníkmi, ktorí mi vedia dať loptu do šance. Je tu veľmi veľa talentov, verím, že dostanú príležitosti.

NITRIANSKE „NAJ“[br][/br](vybral kapitán Erik Jendrišek) TECHNIK: Sinan Kurt má veľmi dobrú techniku. BOJOVNÍK: Peťo Chríbik. Do boja je pripravený aj o polnoci. TVRDÁ STRELA: Ondro Vrábel. „Nártiky“ mu sedia. MAKAČ: Dávid Šípoš. Najväčší profík. Pracuje na sebe pred tréningom, dáva si navyše aj dlho po ňom. ŠPRINTÉR: Počúvam, že najrýchlejším je Paťo Danek, ale keďže je zranený, zatiaľ som to videl iba na videách. Takže asi Jakub Tancik. JEDÁK: Asi ich máme dosť. Žiadne sústredenie, kde by sme ho našli ľahšie, však ešte nebolo. FRFLOŠ: Zatiaľ neboli dôvody na frflanie. Panuje pozitívna nálada. MODEL: Jakub Tancik. Najviac si fénuje ofinu. PIVKÁR: Masér Jožko Urminský. Na toho sa nikto nechytá. ZABÁVAČ: Dvojka Regäsel – Djiby Ba. Dobre si rozumejú, každý deň robia super atmosféru. Yanni je perfektný chalan do partie, aj Djiby je stále usmiaty.

