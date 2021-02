V Nitre hrá už 17. sezónu. Odísť? Divné, vie Fabiš

Najvyťaženejší hráč prípravy má z Nemcov dobrý dojem.

9. feb 2021 o 19:00 Martin Kilian ml.

Akoby to bolo včera, keď ho tréner Ivan Galád v novembri 2017 vypustil do prvej ligy. Dnes je už služobne najstarším v kabíne!

„Na štarte zimnej prípravy som bol dokonca vekom piaty najstarší v kabíne. To ma trochu vystrašilo,“ pousmial sa LUKÁŠ FABIŠ (22) , ktorý v FC Nitra zažil šesť šéfov klubu a desať trénerských zmien.

Nikdy neprestúpil

Odkedy ho nebohý otec Tibor (dlhoročný symbol akadémie) v šiestich rokoch za ruku priniesol do prípravky, za Nitru hrá už 17. sezónu. Blonďák z Klokočiny zažil v FC žiacky titul, dva dorastenecké, víťazné československé superpoháry, mládežnícku Ligu majstrov proti Málage a Feyenoordu. K prestupu sa nikdy neťahal, ani pred Vianocami, keď sa s klubom lúčilo deväť hráčov.

„Nitra je moja srdcovka, takmer tri štvrtiny života, materský klub, ktorý ma vychoval, dal mi všetko, dokonca ma posunul do reprezentácie do 21 rokov. Je krásne, že môžem hrať prvú ligu doma. Samozrejme, raz by som si chcel vyskúšať zahraničie, ale bolo by ťažké a divné odísť z Nitry. Ako mi pomohla ona, tak jej chcem stále pomáhať ja – mám rád výzvy,“ vyhlásil Lukáš Fabiš, ktorý sa starostlivo stará aj o tímovú kasičku.

Pritom nedostával vždy toľko šancí, koľko si si zaslúžil. „Samozrejme, niekedy som chcel mať väčšiu minutáž, ale Kuna (Matúš Kuník) si vždy zastal svoje miesto. A tak som sa aspoň naučil hrať všestrannejšie. Prešiel som na krídlo, za rezervu hral v strede zálohy. Veľa vecí v Nitre ma mentálne zocelilo,“ spomínal „Fazuľa“ a najnovšie i „Fabo“.

Lukáš Fabiš (vľavo) za áčko FC Nitra odohral 55 zápasov. (zdroj: fcnitra.com)

Lérant núti k pozitivizmu

V zimnej príprave bol najvyťaženejším hráčom tímu, priklincoval sa v pravej obrane. Už by nemal lietať zostavou ako horúci zemiak. Aj na najväčšiu nitriansku zmenu má jasný názor.

„Z Nemcov mám dobrý dojem,“ riekol k novým investorom. „Absolvovali sme už viacero rozhovorov. Mňa, Maja Chobota a Dávida Šípoša si ako mladú krv zavolali do kancelárie a rozprávali nám o plánoch a víziách. Dbajú na detaily, chcú vylepšiť podmienky pre regeneráciu, sprofesionalizovať klub. Myslím si, že mám dobrý vzťah aj s pánom Hammerom. Páči sa mi, že je trpezlivý, nechce všetko tlačiť a šiť horúcou ihlou, napríklad nepredať každého hneď z prvej ponuky,“ hovoril študent ekonómie a manažmentu na SPU.

Nových šerifov šatne – trénera Petra Léranta a kapitána Erika Jendrišeka – komentuje: „Lérant na mňa pôsobí kľudnejšie a menej impulzívne ako jeho predchodcovia. Aj v zlých veciach sa vždy snaží nájsť dobré, doslova nás núti do pozitívneho myslenia. A Jendrišek? Vôbec nie je namyslený, žiadny typ hráča, ktorý by dal pocítiť, že má 37 štartov v reprezentácii, preto sa postaví dopredu a nechá ostatných naňho robiť. Práveže do 90. minúty šprintuje a napáda, na ihrisku má buldodžiu povahu. A v šatni je ľudský.“

Lukáš Fabiš sa z rodného klubu dostal aj do reprezentácie do 21 rokov. (zdroj: TASR - Henrich Mišovič)

A futbalová jar? V tabuľke ôsmej Nitry podľa Lukáša Fabiša katastrofy nehrozia.

„V prvý deň zimnej prípravy by som si nepomyslel, že to napokon takto dobre vyskladáme. Teraz sa už nebojím, že budeme dostávať nakladačky. O individuálnych kvalitách nepochybujem, ale prvoradé bude zomknúť sa. Pracujeme na tom, aby bol výborný kolektív – takže Nemci nesedia spolu v jednom kúte, ale sú pomiešaní so Slovákmi. V minulý utorok sme spravili tímovú hostinu, stmelili partiu a všetkým, domácim i zahraničným chalanom, ukázali, že sme na jednej lodi.“

Fabiš najvyťaženejším! Minúty za FC Nitra v zimnej príprave (maximum 360): FABIŠ 293, KOLČÁK 287, ŠÍPOŠ 270, JENDRIŠEK 251, TANCIK 225, REGÄSEL 223, FRANKO 180, KURT 177, ŠEFČÍK 170, VRÁBEL 168, MUSTAFIČ 167, FERJANI 151, FERLEŤÁK 134, CHRÍBIK 120, DJIBY BA 119, MÉSZÁROS 119, ŠUĽA 118, KÄUPER 116, BIAS 109, RÉDEKY 92, TRNOVSKÝ 90, CELESTINE 70, PAGLIUCA 45, DEMIAN 45, SPÁČIL 32, KINDSVATER 27, RADVÁNYI 25, CEHULA 20, SABO 20, BIBEŇ 20,​​​​​​​​​​​​​ ZEJNULLAHU 19​.

