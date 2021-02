Ako v korone žije akadémia? Gombár aj o plánoch a víziách

Čo hovorí na to, že FC Nitra už dva roky nepredala odchovanca?

12. feb 2021 o 15:15 Martin Kilian ml.

Zima v akadémii FC Nitra? Do staršieho dorastu sa vrátili Alex Javro zo Žiliny a Sebastián Rák z FC ViOn, inak sa navonok zdá, že sa zastavil život. JURAJ GOMBÁR (37) , od leta 2020 športový riaditeľ mládeže, predsa vytiahol zaujímavé témy.

Ako „koronareštrikcie“ ovplyvnili život v akadémii?

Keď sme po prerušení kolektívnych tréningov prešli na skupinové, zamerali sme sa na štyri hlavné ciele – zlepšiť sebadôveru hráča pri malých hrách a jeho technické zručnosti, sústrediť sa na detail, venovať sa kondičnému tréningu primerane k vekovej kategórii. Vždy v sobotu sme venovali veľa času na zlepšovanie schopností a herných činnosti podľa hráčskych pozícií.

Momentálne sa hráči pripravujú individuálne v domácich podmienkach. Úlohou trénera je vytvoriť v spolupráci s kondičným trénerom týždenný program pre hráčov a každý deň s nimi odkonzultovať tréning v podobe videa, nameraných hodnôt GPS a podobne.

Tréneri sa okrem skupinových tréningov a vytvárania individuálnych plánov pre hráčov zapojili do rôznych aktivít, napríklad projektu podpory sociálne slabších rodín, rekonštrukcie šatní, alebo v spolupráci so SFZ vytvorili študijný materiál pre trénerov z celého Slovenska, za čo im patri vďaka. Momentálne okrem svojich hlavných povinnosti participujú na dopĺňaní zberných dát pre FIFA a spolupracujú s manažérom mládeže Milošom Šimončičom na dokumentoch k licenčnému systému pre mládež.

Veľmi nám pomáha aj výborná spolupráca s A-tímom. Od októbra sú jeho súčasťou Rédeky, Ferleťák, Lehotský a Rácik, v zimnej príprave dali tréneri šancu aj ďalším mládežníkom ako Kováč, Sabo, Šútor, Bibeň, Spáčil, ale aj 17-ročnému Demianovi a 15-ročnému Kóšovi.

Športový riaditeľ Benčík v rozhovore prízvukoval snahu o zlepšenie materiálneho vybavenia akadémie. Čo presne?

Plánov máme viac, ale závisia od toho, koľko možnosti budeme mať na ich realizáciu. Medzi najdôležitejšie radíme starostlivosť o zranených hráčov. Plánujeme zabezpečiť fyzioterapeuta pre hráčov akadémie, ktorý by bol na hlavnom štadióne k dispozícii od pondelka do piatku od štrnástej do sedemnástej hodiny.

Nitra od odchodu Križana do Maďarska (február 2019) nepredala žiadneho odchovanca. Čím si to vysvetľujete?

Filozofia akadémie FC Nitra je hneď v prvom bode zadefinovaná ako ,,vychovať hráčov pre seniorsky tím a vytvoriť v nich vzťah ku klubu“. V zime 2019 odišli Fábry a Križan, rok pred nimi Balaj, všetko hráči narodení v roku 1997. Ich nasledovníci, ročník 1998 – Šípoš a Fabiš – sú hráči, ktorí majú bezpochyby svoju kvalitu a netreba zabudnúť, že Herc odišiel v sedemnástich do Wolverhamptonu. Nasleduje ročník 1999, teda Chobot, Vrábel, Baláži a takto by sme mohli pokračovať. Určite sú to hráči, ktorí sa skôr či neskôr svojou výkonnosťou posunú do kvalitnejších líg. Nemôžeme však v dnešnej dobe očakávať, že v končiacom ročníku nájdeme troch hráčov, ktorých predáme do zahraničia a ďalších troch, ktorí naskočia do ligy za naše áčko. Sme radi, že sú v áčku, z pohľadu motivácie mládežníckych hráčov je to veľmi dôležité. Mladý hráč musí mať cieľ, musí vedieť, kam smeruje a musí vedieť, že má možnosť dostať sa do prvého mužstva.

Aké sú krátkodobé a dlhodobé vízie akadémie FC Nitra?

Bude veľmi závisieť od toho, ako a kedy sa bude môcť trénovať, poprípade hrať zápasy. Každopádne chceme vylepšiť projekt TOP skupiny pre najlepších hráčov akadémie, ktorí by mali spoločný tréning a riešili by špeciálne úlohy s viacerými trénermi za účasti hráčov z áčka ako tútorov pre každú formáciu.



Z pohľadu dlhodobej vízie by sme chceli ešte viac zefektívniť našu prácu a zindividualizovať tréningový proces.

Ako výrazne vám sťažuje „verbovanie“ talentov rozmach konkurenčných klubov?

Prirodzene, šikovného hráča chcú všetci, každý klub má svoju stratégiu a filozofiu. Je len na hráčovi a rodičovi, ako sa rozhodne. My sa snažíme ponúknuť hráčovi nitriansku futbalovú školu v konkurenčnom prostredí, zároveň je pre nás dôležité vzdelanie, ponúkame širokú ponuku stredných škôl s nadväznosťou na vysoké. Na hráča nikdy netlačíme, nepresviedčame ho nasilu. V dnešnej dobe je náročné udržať šikovného hráča v klube dlhodobo. Musíme správne komunikovať s daným hráčom, aby sa nám nestávalo, že doňho niekoľko rokov investujeme čas a energiu, no odíde v sedemnástich inam. Z nášho pohľadu je veľmi dôležité, aby hráč vedel, kam patrí a čo chce dosiahnuť.

Najlepší hráči akadémie za jeseň 2020 U19: Patrik Rédeky (o), Ján Ferleťák (ú), Viktor Sabo (ú). U17: Adam Horvát (ú), Gabriel Demian (s), Oliver Őlvecký (o). U16: Adam Bujna (o), Jonáš Oršula (s), Marek Lipovský (ú). U15: František Kóša (ú), Mário Henyig (s), Lucas Beňo (ú). U14: Matej Kluka (s), Jakub Kováčik (ú), Martin Konôpka (s). U13: Dávid Antalovič (ú), Alin Lerint (s), Noel Kotula (s). U12: Šimon Ševčík (s), Tobias Slovák (ú), Oliver Őlvecký (o). U11: Šimon Uhrík (s), Sebastián Buch (s), Nicolas Bošanský (o). Za dorast bol najlepším brankárom vyhodnotený Matúš Zúzik, za žiakov Tomáš Domaniský.

