Odmietol Chelsea a Liverpool. Sané vkuse púšťal muziku, spomína posila Nitry

Už v štvrtom bundesligovom štarte hral pred 75-tisíc divákmi.

11. feb 2021 o 8:25 Martin Kilian ml.

„Hrá aj o týždeň,“ zahlásil vraj tréner Pál Dárdai v októbri 2015, keď sa 19-ročný „pouličný bojovník“, ako ho prezývali fanúšikovia Herthy, dvakrát sebavedomo dotkol lopty proti Mönchengladbachu.

O mesiac už YANNI REGÄSEL (25) bránil Ribéryho pred 75-tisíc divákmi!

„Tak veľmi sa sústredíte na hru, že tú atmosféru vôbec nevnímate. Inak, Lewandowski bol v súbojoch ohromne bystrý a nikto z hviezd Bayernu nebol arogantný,“ okamžite si spomenul majiteľ šestnástich štartov v bundeslige a prvá novoročná posila FC Nitra.

Veľkoklubom dal košom

V mládeži desaťkrát reprezentoval Nemecko, Portugalcom dal i gól. Do súkolia budúcich hviezd jazdil aj ako líder majstrovského mladšieho dorastu Herthy Berlín.

„Sané (dnes hrá za Bayern Mníchov) vkuse púšťal muziku, naopak, Werner (Chelsea) bol veľmi pokojný, introvertný, boli tam aj Tah (Leverkuse) či Brandt (Dortmund). Spoznávali sme nové krajiny, lietali, bola to zábava, ale prvoradá bola vždy tvrdá disciplína. Trúfam si povedať, že som bol jedným z najtalentovanejších hráčov ročníka 1996. Volali ma do Dortmundu, Chelsea a Liverpoolu, ale ja som chcel ostať doma. Nežartujem,“ s úsmevom nám rozprával Yanni Regäsel.

Regäsel (v čiernom) za Eintracht Frankfurt odohral desať bundesligových zápasov. (zdroj: Twitter Eintracht Franfkurt)

Problémy s trénermi

Bundesligové čiarky začal zbierať sklonkom jesene 2015. Za Herthu od jeho debutu dodnes nastúpilo iba dvanásť mladších hráčov. Už v prvom zápase v základnej zostave proti Hannoveru (3:1) vyhral 62 percent súbojov. Do priebežne štvrtého tímu bundesligy zapasoval dotieravosťou na ihrisku.

„Vytiahli ma z juniorky spolu s viacerými. V jednom čase sme boli v áčku až šiesti bez profizmluvy! Mne ju ponúkli po jeseni, po piatich celých zápasoch. Frankfurt mi ale dal viac, pozeral som iba na peniaze, a to bola chyba. Spočiatku som síce pod trénerom Vehom hral, ale keď som sa vrátil po ročnom zranení bedra a tvrdo trénoval, Kovač radšej staval Chandlera. Hnevalo ma to!“ spomenul si na doby, keď trénera Nika Kovača dokonca kritizoval v médiách a šiel do druholigového Duisburgu.

„Začal som v základe, ale časom prišli problémy s trénerom Lieberknechtom. A zranenie triesla,“ povzdychol si pravý bek či defenzívny záložník, prečo od 23. decembra 2018 súťažne nehral.

Yanni Regäsel je s FC Nitra od štartu zimnej prípravy. Na tréningoch sa mihol dokonca už minulú jeseň. (zdroj: fcnitra.com)

Robil si po svojom

Bez klubu je oficiálne od júla 2019. Najal si osobného trénera a čakal na správnu ponuku. Bude Nitra trefou? Cíti sa fit a motivovaný. Aj schudnutý.

„V kariére som spravil veľa chýb. Priznávam, mal som špecifickú povahu, veľakrát si spravil podľa seba a nie podľa toho, ako mi hovorili. Dnes som ale múdrejší a skúsenejší a Nitru vnímam ako skvelú šancu. Je tu veľmi mladý tím plný technických hráčov a milých chalanov. Do top šestky nám chýbajú tri body, je to náš cieľ. Rýchlo sa zohráme, o to sa vôbec nebojím,“ sebavedomo pridal Yanni Regäsel, ktorý si pod Zoborom už všimol pekné dievčatá.

