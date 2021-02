Celebi: Ukázať v Nitre, že Norimberg sa zmýlil

Pod Zobor dorazil napriek ponukám z druhej a tretej nemeckej ligy.

12. feb 2021 o 8:35 Martin Kilian ml.

Ekin Celebi naskočil do zápasu v Pohroní až v 86. minúte. (Zdroj: 1. FC Norimberg - Daniel Marr)

„Hrá ako moderný ľavý obranca. Odvážne a priame v ofenzíve, spoľahlivo a agresívne v defenzíve. Je na najlepšej ceste stať sa doma profesionálom,“ ospevovali v auguste v Nürnberger Zeitung mladíka, ktorému 1. FC už v šestnástich sľúbil štvorročnú zmluvu.

EKIN CELEBI (20) sa ale na jeseň 2020 dostal do áčka Norimbergu (14. tím druhej bundesligy) iba raz, aj to len na lavičku v októbri proti Darmstadtu. Teraz sa s kontraktom do leta 2022 už vidí šprintovať po čiare na Slovensku.

VIAC ZAUJÍMAVÝCH ČLÁNKOV O FC NITRA PRINIESLA V SPOLUPRÁCI S KLUBOM PRÍLOHA AKTUÁLNYCH MY NITRIANSKYCH NOVÍN

„Zbehlo sa to rýchlo,“ priznal Nemec kurdského pôvodu, ktorého rodičia prišli do Bavorska v 70-tych rokoch z Turecka. „Viete, nikdy som nehral inde než doma. Rozhodnutie pre odchod bolo ťažké, ale myslím si, že najlepšie, aké som mohol spraviť. Veľmi ma mrzelo, že hoci som mal výbornú letnú prípravu s áčkom a každý si myslel, že zaň budem hrať, poslali ma do béčka, lenže tomu zas zastavili štvrtú ligu...“ povzdychol si rýchly ľavák.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ekin Celebi sa pritom na jeseň konečne dal dokopy po troch operáciách vyskakujúcich ramien. Preto každodenne robí špeciálne cviky. Musí.



„Do Nitry ma zavolal pán Hammer. Poznám ho dlho, to každý, kto v Norimbergu sleduje futbal, doniesol sem predsa Mareka Mintála, obrovskú osobnosť. O Petrovi som počul iba samé dobré veci, osobne som ho spoznal až v posledných mesiacoch,“ objasnil bývalý reprezentant Nemecka do 19 rokov (10. septembra 2018 proti Slovensku).

„Po príchode na Slovensko ma trápili mandle, ale už som fit a ohromne motivovaný všetkým v Norimbergu ukázať, že sa vo mne zmýlili. Ak presvedčím, v Nitre môžem hrať veľa celých zápasov, to je kľúčové pre môj rozvoj. Prvoradý je však tím. Po zápase s Petržalkou (0:1), prvom, ktorý som videl, môžem povedať, že máme potenciál. Na úvod hráme s tímami, ktoré sú v tabuľke pod nami. Ak z prvých piatich zápasov vyhráme tri, môžeme sa dostať do prvej šestky a skutočne tam niečo uhrať. Nesrandujem! Naozaj je tu kvalita,“ rozprával Ekin Celebi, ktorý Nitru uprednostnil pred ponukami z nemeckej druhej a tretej ligy.

Tento článok vznikol v rámci prílohy MY Nitrianskych novín, ktorá v spolupráci s klubom vyšla v našom aktuálnom vydaní