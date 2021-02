Do prírody aj cez internet

Galéria presunula svoju výstavu aj do virtuálneho sveta.

12. feb 2021 o 12:15 Dominika Cunevová

NITRA. Názov „Do prírody galérie?“ síce na prvý pohľad evokuje environmentálne témy, v tomto prípade však o to veľmi nejde. Výstava Nitrianskej galérie je skôr úvahou o správaní, postavení a vnímaní človeka. Upozorňuje hlavne na to, že nie je stredobodom vesmíru, i keď si to niekedy navráva, ako aj na neuveriteľnú schopnosť prírody ostať vždy „nad vecou“.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/gxqJveV5ZSU

Človek ako škodná

Ako potvrdzuje kurátorka Ľudmila Kasaj Poláčková, meno samotnej výstavy síce artikuluje témy o prírode, ale inak než je bežné, a to cez konanie človeka ako bytosti, ktorá je súčasťou prírody.

„Uvedomila som si, že človek ako živočích je vlastne veľmi zvláštny predátor a v istom aspekte je pre prírodu škodnou. Na jednej strane je veľmi inteligentný, senzitívny a učenlivý, no na druhej strane je aj veľmi egoistický, podmanivý a rozpínajúci sa. Je to teda zvláštna bipolarita nášho bytia,“ zamýšľa sa.

Poukazuje na aspekt nadradenosti človeka nad ostatnými prírodnými zložkami.

„Podľa mňa opak je pravdou. Príroda sa nepotrebuje pasovať s ľudským egom. Vždy sa vie zariadiť inak a na každý jeden ľudský čin vie zareagovať, pričom dáva echá o tom, čo človek robí dobre a čo nie.“

Prečítajte si tiež Speváčka Dominika Titková prekvapila novým klipom. Odhalila v ňom svoje vnútro i kožu Čítajte

Reakcie prírody

I keď myšlienka výstavy vznikla ešte pred vypuknutím pandémie, témou naráža aj na aktuálnu situáciu.