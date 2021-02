Učiteľke z regiónu sa plnia sny. Vydala svoju prvú knihu

Dej románu zasadila do prostredia mestečka Zlaté Moravce a jeho okolia.

14. feb 2021 o 10:50 Dominika Cunevová

ZLATÉ MORAVCE. K písaniu mala vzťah už ako školáčka. Mariana Mráziková Repiská sa s myšlienkou napísať vlastný román pohrávala niekoľko rokov.

To sa jej podarilo koncom uplynulého roka, kedy vydala svoj knižný debut s názvom Stretávka. V rozhovore nám priblížila i to, aké to je vydať svoju prvotinu v časoch koronakrízy.

V novembri vám vyšiel váš knižný debut s názvom Stretávka. Môže priblížiť, o čom knižka je?

Hlavnou hrdinkou mojej knihy je štyridsiatnička Katka, ktorá už vyše dvadsať rokov žije v harmonickom manželstve. Jej vzťah s Marekom akoby rokmi vôbec nestrácal šťavu. Spolu sa s láskou starajú o svoje dve deti. Zmení sa niečo, keď Katka po rokoch stretne príťažlivého spolužiaka Andreja? To sa už čitateľky dozvedia z mojej knihy. Okrem toho sa v rodine Katkinej sestry zaoberám i vážnymi problémami dnešných dní, ako sú preťažené ženy -matky, ale i otcovia tráviaci priveľa času pred počítačom či inými technickými vymoženosťami. Dej knihy dotvárajú i osudy Katkiných verných priateliek. Knihu som naplnila láskou, humorom i dobrým jedlom.

Dej príbehu je situovaný do prostredia Zlatých Moraviec a okolia. Je to tým, že sama odtiaľ pochádzate?