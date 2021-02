Speváčka Dominika Titková prekvapila novým klipom. Odhalila v ňom svoje vnútro i kožu

Niektoré scény nakrúcala v polozamrznutom jazere či pod vodou.

11. feb 2021 o 16:57 TS, DC

NITRA. Nitrianska speváčka Dominika Titková svojich fanúšikov neprestáva prekvapovať. Vo svojom novom klipe ku skladbe Angel okrem krásneho zamatového hlasu predviedla aj skutočne adrenalínové kúsky.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/sg4SnAtKE1c

Ľudí, ktorí si v ostatných mesiacoch zvyšujú imunitu otužovaním, a zároveň sa rozhodnú vyskúšať čosi nové, neraz za hranicou vlastného komfortu, neustále pribúda. Nedávno sa k nim pridala aj Dominika.

Medzi jednu zo scén v najnovšom klipe preto zaradila aj vnáranie sa do polozamrznutého jazera.

„V živote som neotužovala, no keďže som si vymyslela, že hlavná postava má vliezť do ľadového jazera a iných hercov okrem seba som nemala, nič iné mi neostávalo. Musela som tam vliezť osobne. Na nohách som mala iba také papučky proti ježkom do Chorvátska, čiže moje nohy utrpeli najviac. Zima mi absolútne nebola, cítila som neskutočný adrenalín, preto som ju asi nevnímala. Ale to, keď som nedokázala ohnúť prsty na nohách, ma trošku vydesilo. Po tomto zážitku som očakávala zápal pľúc, no nič také sa našťastie nekonalo,“ smeje sa pri spomienke na nedávnu skúsenosť s otužovaním rodáčka z Nitry.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa vlastných slov však nádejným otužilcom rozhodne neodporúča začať takto zhurta, bez postupnej prípravy.

Spojila, čo má najradšej

Dominika netají, že vydať túto pesničku bol spontánny nápad, vyvinul sa celkom neplánovane. „ Začala som sa hrať s jednoduchou basovou linkou a rozvíjala ju harmonicky. Postupne som vystavala zaujímavé, akordické postupy. A keďže milujem vokály a som na ne doslova zaťažená, hrala som sa najmä s nimi. Aby som si nespievala iba obyčajné blablabla, pre rýchlosť som zvolila angličtinu. Skladať v slovenčine býva náročnejšie kvôli rytmickému kráteniu.“

Dominika je aj talentovanou textárkou a tvorí zväčša v rodnom jazyku, novinka Angel je teda skôr výnimkou. „Každý večer som sa takto zabávala so skladbou, vždy niečo doplnila, vyskladala novú postupnosť až som v jednom momente zistila, že by to mohla byť príjemná pesnička,“ približuje pozadie vzniku pesničky.

Voda ako symbol lásky, vášne a milovania

Miesto prvoplánových záberov na dvoch ľudí, ktorí sa držia za ruku a o pár minút neskôr objímajú, prišla s pomerne akčným nápadom. Ako podotkla, keďže miluje metafory, voľba bola jasná. Vybrala si vodu a všetky jej skupenstvá ako silný ekvivalent lásky, vášne, milovania.

Hoci patrí k fyzicky veľmi zdatným jedincom, nepopiera, že scény pod vodou boli nesmierne náročné. „Už chápem, ako sa môže aj dobrý plavec utopiť. Šaty napité vodou majú dosť veľkú váhu. A keď som sa chcela na dno dostať dostatočne rýchlo, musela som pred tým vydýchnuť. S prázdnymi pľúcami sa šlo ku dnu dobre, len potom vyplávať v 100 kilových šatách bola zábava. Chlapcom som povedala, že ak sa utopím, nech klip vydajú s tými zábermi, ktoré sme stihli natočiť."

Mimo Kaštieľa Mojmírovce a jeho okolia sa nakrúcanie klipu odohrávalo v lokalitách ako Dekýš, Štiavnické Bane, Nitra a Klinger.

Na jeho tvorbe sa okrem Dominiky podieľali Jakub Zaťko, Martin Ralík, Tony Marko, Kubo Točič Chochula, Andrej Hlinka, Veronika Neumannová a Stella Production.