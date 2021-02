Tisíce eur do vzduchu. Ale nevedelo sa to už včera?

Nám preloženie určite nepadne vhod, skôr niekomu inému, vyhlásil nitriansky kapitán Erik Jendrišek.

13. feb 2021 o 15:05 Martin Kilian ml.

Zlatomoravčania robili všetko pre to, aby sa zápas Sereď - Nitra odohral, zmrznuté ihrisko tvrdé ako betón by ale futbalu neprialo. Vo vzduchu ostala visieť otázka, prečo sa napriek hláseným mínusovým teplotám rozhodlo o preložení zápasu až polhodinu pred výkopom, keď boli oba tímy už dávno v šatniach. (Zdroj: Martin Kilian ml.)

Teploty požitavských nocí sa blížili k mínus desiatke, hoci miestni srdciari robili aj nemožné (pomáhal i majiteľ Viliam Ondrejka), tretí zápas vo ViOn Aréne za osem februárových dní by bol zdravie ohrozujúci – dve tretiny ihriska sa zdali hrateľné, ale v tieni pod tribúnou boli kusy súvislého ľadu.

A tak sa nehralo, hoci Sereď i Nitra pricestovali na 19. kolo Fortuna ligy.

„Kontrola hracej plochy prebehla trikrát – o dvanástej, o jednej a o pol druhej. Náprava nebola možná, bola by ohrozená bezpečnosť a zdravie hráčov. Po 20-30 minútach by to už nebol futbal,“ prezradil rozhodca Erik Gemzický a vylúčil akýkoľvek tlak klubov: „Rozhodol som sa podľa vlastného vedomia a svedomia. Domáci určite spravili všetko pre to, aby sa stretnutie odohralo.“

Zlatomoravský trávnikár Michal Valo informoval pre MY Nitrianske noviny: „Vykurovanie bežalo od pondelka. Spálilo sa tritisíc litrov nafty, každý si vie prerátať, koľko je to eur (tritisíc eur, pozn. red.). Urobili sme viac ako maximum, ale proti prírode sa ťažko bojuje.“

Sereď sa teda buchne po vačku, aj keď sa nehralo. „Áno, ako organizátor zápasu budeme musieť znášať náklady. Nie je to malá suma. Zástupcovia FC ViOn spravili maximum,“ podotkol Peter Cuninka, PR a marketingový manažér „domáceho“ ŠKF, a pridal: „Predstavitelia Únie ligových klubov po včerajšej obhliadke nechali na rozhodcovi, nech dnes pred zápasom rozhodne o spôsobilosti hracej plochy. Rešpektujeme to. Boli sme plne pripravení, ale po vzhliadnutí hracej plochy sme aj my sami usúdili, že sú na nej výrazné časti so súvislým ľadom. Nemalo by to nič spoločné s futbalom.“

Ani Henrich Benčík, športový riaditeľ FC Nitra, sa nepúšťal do špekulácii: „Urobili sme všetko preto, aby sa hralo. Zlaté Moravce takisto. Jednoducho sa nehrá a už o tom netreba polemizovať.“

Kapitána Erika Jendrišeka sa pýtali aj to, či trogárom padne preloženie vhod. „Nám určite nie. Skôr niekomu inému,“ odpálil zaujímavú myšlienku a na otázku, či počul o náhradnom dejisku v Trenčíne, vyhlásil: „Počul som, že padol takýto návrh, ale vraj nebol prijatý z druhej strany.“

„Bolo by to zdravie nebezpečné, nešlo by o futbal, ale o bojovnosť. Hráči sa mohli šmyknúť, neubrzdiť alebo zraniť. Rozhodnutie je správne, neviem, aké sú stanovy, ale podľa mňa mohlo prísť aj trochu skôr – už včera sme predsa vedeli, že v noci budú veľké mrazy. Nevadí, prišli sme sem, videli sme to. Sme zvedaví, kedy sa to odohrá,“ trafil klinec po hlavičke brankár hostí Dávid Šípoš.

Šušká sa, že náhradným termínom duelu Sereď – Nitra bude 23. február (utorok), hovorí sa dokonca o preložení do Trenčína alebo Žiliny.