Ohnutý meter: Čo je žltá u Balaja, u iného nie...

Žilina – FC ViOn 4:1 (1:0)

ViOn pod Dubňom nastúpil bez vykartovaných Balaja a Dugu. V mrazivom počasí sa začalo medzišestnástkovým futbalom. Prvú šancu na gól mali domáci v 8. min., keď brankár Chovan fauloval mimo šestnástky, priamy kop ale zahrali neúspešne. Žilina viedla gólom do šatne, Hrnčár stratil loptu, Iľko prihral Jibrilovi, ktorý prešiel cez Moška a vystrelil presne (1:0).

Po obrátke začali aktívnejšie Zlaté Moravce, ale výraznú šancu si nevytvorili. Na druhej strane Bernát v 58. min. v strede poľa prihral Iľkovi, akciu napokon zastavil Chovan. Po hodine hry Kopasovu chybu v obrane využil Kovaľ, ktorý vyrovnal na 1:1. Pre ViOn to bola prvá strela v zápase. V 66. min. si domáci Ďuriš „spravil“ viacerých vionistov, po zemi odcentroval pred bránu, kde si Moško nešťastne trafil „vlastňáka“ (2:1). Tretí kus „šošonov“ pridal po individuálnej akcii Iľko (3:1) a štvrtý (4:1) debutant Slebodník po strele v pokutovom území. Výsledok vzhľadom na priebeh neprekvapil.

Góly: 42. Jibril, 66. vlastný (Moško), 69. Iľko, 83. Slebodník – 62. Kovaľ. R Dohál (Ferenc, Perát), ŽK: Ďubek, Chovan, Tóth (všetci Z. M.), bez divákov.

VION: Chovan – Moško, Menich, Chren – Čögley, Tóth, Grozdanovski, Čonka – Hrnčár, Ďubek (57. Kovaľ), Kyziridis (57. Orávik).

OKAMIH ZÁPASU: FC ViOn sa krátko po hodine hry nadýchol, bystrý Kovaľ vďaka napádaniu a chybe Kopasa pohotovo vyrovnal, lenže zakrátko bola Žilina zase na koni – Ďuriš si posadil na zadok Chrena i Menicha a centrom na vlastný gól Moška tvrdo zasiahol Zlaté Moravce.

Tréner Ľuboš Benkovský: „Dnešný zápas rozhodli situácie jeden na jedného, v ktorých sme zlyhávali. Systémovo sme si pripravili nejaké veci, ktoré sme predpokladali, že budú v dueli. Z pohľadu systému sme to, podľa mňa, zvládli. Snažili sme sa držať čo najdlhšie a najlepšie výsledok. Čakali sme na svoju príležitosť. Vypracovali sme si niekoľko náznakov. V druhom dejstve sme vyrovnali, no ako som už povedal, zápas rozhodli situácie jeden na jedného, ktoré sme nezvládli. Zle sme sa v nich rozhodli, následne inkasovali góly a potom nám nezostali sily k tomu, aby sme súboj dotiahli do bodového zisku.“

Stopér Matej Moško: „Dostali sme góly po individuálnych chybách. Mali by sme si trochu viac vstúpiť do svedomia, začať makať viac, ako makáme. Aj korona nás trošku zastavila. Dúfame, že ďalší zápas s Ružomberkom bude doma víťazný.“

Krídelník Martin Kovaľ: „Treba povedať, že Žilina hrala veľmi dobre. K tomu, aby sme tu uspeli, by sme potrebovali väčšie chcenie do útočnej fázy, do šestnástky. Napriek tomu, že sme si vypracovali pár šancí, asi nám to nebolo súdené.“

Jakub Chrenko, Žilina