Sobotňajšie testovanie v Zlatých Moravciach odhalilo len pár prípadov nákazy

V nedeľu je otvorených menej odberných miest.

14. feb 2021 o 11:02 Dominika Cunevová

ZLATĚ MORAVCE. V sobotu sa v meste Zlaté Moravce nechalo otestovať 1635 ľudí. Z celkového počtu bolo 5 infikovaných, percento pozitivity tak je 0,31 percenta.

Pozitívny výsledok testu nemal ani jeden obyvateľ na odbernom mieste v mestskej časti Chyzerovce, kde sa prednedávnom rozšírila nákaza v marginalizovanej rómskej komunite.

Stále mobilné odberné miesto v priestoroch Centra voľného času mala prevádzkovať spoločnosť Laser therapy, k.s.. Jej zástupca však informoval krízový štáb mesta, že v súčasnej dobe zatiaľ nemajú v rukách všetky potrebné povolenia na jeho prevádzku, kvôli čomu nevedeli zabezpečiť testovanie občanov mesta podľa plánu.

Na základe toho sa Krízový štáb mesta rozhodol, že v sobotu v priestoroch Centra voľného času zabezpečí prevádzku odberového miesta na testovanie ochorenia COVID-19 Mesto Zlaté Moravce.

Testovanie prebieha aj dnes, avšak na menšom počte miest. Odberné miesto v Centre voľného času je občanom k dispozícii od 09. do 18. hodiny, v Priemyselnom parku – Továrenská 49 od 08. do 17. hodiny a v Mestskej tržnici od 08. do 16. hodiny.

Obedňajšia prestávka trvá od 12. do 13. hodiny a posledný odber sa realizuje pol hodinu pred skončením prevádzky.