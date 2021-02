Okres Nitra je čierny. Testovanie zabezpečujú súkromníci

Lekári podľa Zuzany Dolinkovej nie sú povinní vykonávať antigénové testovanie vo svojich ambulanciách.

15. feb 2021 o 9:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Cez víkend sa mnohí Nitrania vybrali na testovanie v rámci prechádzky. „Svieti slnko, mobilné odberné miesto máme relatívne blízko, tak sme sa prešli. Išlo to rýchle aj bez aplikácie, asi sme vystihli dobrý čas,“ povedal Milan, ktorý sa bol testovať na Farskej ulici.

Odberný tím na Farskej. (zdroj: mh)

Keď radnica oznámila, že už nebude od piatka do nedele zriaďovať odberné miesta, viacerí mali obavy.

„Potrebujem test do práce, vždy sa chodím testovať v sobotu. Bál som sa, že budem hodiny stáť v rade. Ale čakal som len krátko, zato môj brat na Klokočine bol vybavený až za vyše hodiny. V tom mraze to nebolo bohviečo,“ zhodnotil Róbert z Chrenovej.

Šesť dní v týždni

V Nitre je vyše dvadsať mobilných odberných miest, ktoré prevádzkujú súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe dohody s ministerstvom. Otvorené musia byť minimálne šesť dní v týždni, k dispozícii sú aj cez víkend.

„Myslím si, že to stačí. Nápad, aby testovali ambulancie, považujem za zbytočný a nerealizovateľný,“ povedala obvodná lekárka. Meno zverejniť nechcela.

Obce nemajú kapacity

Od 15. februára je okres Nitra čierny. Nesmú byť otvorené školy a zakázaný je aj pobyt v prírode mimo okresu. Ľudia, ktorí chodia do práce, potrebujú negatívny test nie starší ako sedem dní.

„Väčší nápor na testovanie určite bude, keď sa otvoria školy,“ dodala lekárka.

Obce a mestá z okresu Nitra už pred dvomi týždňami avizovali, že od 15. februára nebudú zabezpečovať testovanie. Nemajú na to kapacity, ľudské ani finančné. Požiadali župu, aby to riešila spolu so štátom.

Lekári sú nahnevaní

Župný lekár Ľubomír Ševčík oznámil, že testovanie majú, okrem mobilných odberných miest, zabezpečovať cez týždeň aj ambulantní lekári prvého kontaktu. V kraji je ich vyše 450.

„Títo poskytovatelia si môžu v rámci svojich ordinačných hodín vyčleniť istý čas na testovanie svojich zmluvných pacientov,“ avizoval na pondelkovom župnom zastupiteľstve.

Dodal, že samosprávny kraj má k dispozícii 100-tisíc antigénových testov, ktoré môže zadarmo distribuovať podľa požiadaviek lekárov. Samotný výkon podľa neho preplatia zdravotné poisťovne.

Väčšinu lekárov tento nápad nahneval. „S tými poskytovateľmi, ktorí by eventuálne odmietli takéto riešenie realizovať, budeme osobne hovoriť a keď príde podnet, budeme to riešiť v súlade so zákonom,“ reagoval Ševčík.