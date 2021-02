To sú krásky! Spoznajte šumné volejbalistky Nitry (FOTO +hlasovanie)

Dievčatá z Volley projectu UKF vedia očariť aj mimo palubovky. Predstavujeme vám všetkých 16 hráčok.

17. feb 2021 o 14:30 Martin Kilian

Nitrianske extraligové volejbalistky majú nakročené k najlepšej sezóne v histórii klubu. Zverenky trénerov Františka Bočkaya a Pavla Bernátha pôjdu do bojov play-off z druhej pozície a minimálne účasť vo finále je ich jasným cieľom. Okrem volejbalových kvalít však v tomto kolektíve „bije“ do očí aj očarujúca krása mladých športovkýň, a to bez preháňania. Preto vám dievčatá prinášame aj trochu inak, než ako ich poznáte z palubovky. Viaceré sú dokonca nezadané, takže junáci, máte šancu! :-) Kým sa do hľadísk hál chodiť nedá, môžete tímu UKF fandiť aspoň cez internetové a televízne prenosy. Krásaviciam držíme aj MY palce v boji o medaily!

Prinášame vám profily všetkých 16 hráčok.

V ankete môžete dať hlas dievčine, ktoré vás najviac upútala. Víťazka hlasovania získa od značky parfems.sk dekoratívnu kozmetiku na líčenie Artdeco v hodnote 100 eur.

Predstavujeme vám hráčky Volley projectu UKF Nitra