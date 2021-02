Nitriansky hudobník vytvoril výnimočný projekt

Na pódiu dokazuje, že bubeník nemusí byť len členom kapely.

16. feb 2021 o 12:04 TS, DC

NITRA. Nitrianskeho hudobníka Martina Kukučku môžu diváci poznať z kapiel známych popových spevákov, napríklad Thomasa Puskailera, ale aj z jazzovej formácie JazzLab Project, Lenka Gálisová Quartet alebo latino kapely Dominika Titková & Friends.

V súčasnosti tento 31-ročný bubeník, skladateľ a pedagóg prichádza na slovenskú alternatívnu hudobnú scénu so sólovým bubeníckym projektom.

Týmto inovatívnym konceptom chce prekročiť hranice konvenčného hrania a dokázať, že bubeník nemusí byť len jedným z kapely, ale na pódiu môže figurovať aj ako líder a "byť sám sebe pánom".

Článok pokračuje pod video reklamou

“Sólový bubenícky projekt ma lákal a fascinoval už od mojich hudobných začiatkov. Skladby sa mi postupne hromadili a cítim, že teraz nastal správny čas predstaviť ich publiku. Myslím si, že každý divák si príde na svoje, pretože v mojej hudbe spájam prvky elektroniky, divokého drum’n’bassu, jungle ako aj jednoduchosť pomalých downtempo skladieb,” upresnil Martin.

Hre na bicích nástrojoch sa začal venovať už v predškolskom veku. Ako tínedžer študoval na prestížnej jazzovej akadémii v rakúskom meste Graz. So svojou hudbou precestoval aj kus sveta, profesionálne skúsenosti nabral aj v USA.

Od roku 2013 hral na zaoceánskych lodiach a neskôr sa etabloval ako bubeník prestížneho muzikálu z L.A. pod názvom Brat Pack the Musical pod taktovkou spoločnosti For The Record.

“Nešlo tam len o hru samotnú, ale musel som sa naučiť od slova do slova dialógy všetkých hercov. Odo mňa totiž záležalo, aký ,,flow” bude mať samotná show. Bola to naozaj veľká zábava. Samotné lode mali tiež niečo do seba. Keď sa vám počas hurikánu nad hlavou nebezpečne rozhúpu ťažké rampy so svetlami, tak to je naozaj poriadny adrenalín! To nikde inde nezažijete,” skonštatoval Martin.

(zdroj: archív M.K.)