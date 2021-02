Ulice sú plné ľudí, hovorí rodáčka z Rumanovej, ktorá žije v Taliansku

V dedine, kde Marcela býva, zomrelo na covid deväť ľudí. Boli medzi nimi aj mladí.

17. feb 2021 o 21:11 Miriam Hojčušová

NITRA/CAPODRISE. „Po všetkých lockdownoch, obmedzeniach, „vymazaných” sviatkoch a rozporuplných rozhodnutiach politikov na rôznych úrovniach sme sa dostali do žltej zóny,“ hovorí Marcela Gigliano z Rumanovej, ktorá už roky žije v Taliansku, v kraji Campania.

S manželom a dvomi synmi býva v dedine Capodrise, 25 kilometrov od Neapola. Opäť sme sa s ňou skontaktovali, aby sme sa dozvedeli, ako zvládajú epidémiu za hranicami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Oslavy sú zakázané

„Konečne sa môžeme pohybovať bez obmedzení a autocertifikátov po celom kraji – od novembra sme nesmeli opustiť miesto trvalého bydliska. Máme otvorené všetky obchody, i keď stále s určitými obmedzeniami, ako napríklad počet ľudí v miestnosti,“ opísala nám situáciu Marcela.

Otvorené sú už aj reštaurácie, kaviarne a bary, ale len do 18. hodiny. „Po šiestej môžu fungovať iba formou donášky alebo na osobný odber.“

Zatvorené zatiaľ zostali fitness centrá a plavárne. Nie je povolené usporadúvať ani hostiny a oslavy. Od 22. do 5. hodiny ráno platí zákaz vychádzania.

„Môžeme niekoho navštíviť v jeho domácnosti maximálne raz za deň a len dve osoby plus deti do 12 rokov. Je to síce nariadené, ale väčšina ľudí to nedodržiava.

Bude to tým, že tu na juhu Talianska je silné rodinné cítenie a stretávajú sa aj vzdialenejší príbuzní,” vysvetľuje Marcela.

Niektoré školy opäť zavreli

V regióne, kde žije, postupne od januára otvárali školy. Začalo sa prvákmi na ZŠ.

Stredoškoláci prišli na rad vo februári: „Ale iba na 50% – polovica žiakov je doma a pokračuje v online vyučovaní. Intervaly si stanovujú školy. Niekde sa študenti vymieňajú po týždni, niekde po dvoch. Univerzity pokračujú v online štúdiu.“