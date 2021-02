Opitá vodička poškodila v Nitre dve autá. Noc strávila v cele

Žena podľa polície nafúkala 1,65 promile alkoholu.

19. feb 2021 o 16:14 mh

NITRA. Opitá 39-ročná vodička skončila v policajnej cele.

Sadla si za volant Fordu s nitrianskym evidenčným číslom okolo desiatej hodiny večer.

„Najskôr sa jej indisponovanosť prejavila v jazde po nesprávnej strane cesty, pričom narazila do iného zaparkovaného Fordu,“ informovala polícia.

Keď sa žene podarilo zaradiť do správneho jazdného pruhu, narazila do odstaveného Mercedesu. „Náraz ju odhodil do obrubníka. Zastavilo ju jej poškodené koleso.“

Incidenty sa stali ma Hodžovej ulici. Žena podľa polície nafúkala 1,65 promile alkoholu. Až do vytriezvenia bola umiestnená v policajnej cele. Dopravní policajti vec riešia ako prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.