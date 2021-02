Testy vo Vrábľoch v sobotu odhalili pár pozitívnych. Vláda by to mala brať do úvahy, myslia si ľudia

Testovanie pokračuje aj v nedeľu.

21. feb 2021 o 9:11 dc

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Testovanie proti novému koronavírusu. (Zdroj: TASR)

Písmo: A - | A + 0 97 VRÁBLE. Za sobotu sa v športovej hale T18 vo Vrábľoch nechalo otestovať 801 ľudí. "Testované s pozitívnym výsledkom testu boli celkovo 2 osoby, čo predstavuje 0,25 percenta," informovalo mesto na sociálnej sieti. Zo 166 cezpoľných nebol infikovaný nikto, ochorenie sa potvrdilo iba u miestnych. Testovanie prebiehalo aj na mobilnom odbernom mieste súkromného prevádzkovateľa. Navštívilo ho celkom 502 osôb, 3 osoby mali pozitívny výsledok testu (0,60 percenta). Osôb s trvalým pobytom v meste bolo 348 s 1 pozitívnym a bez trvalého pobytu bolo otestovaných 154 osôb, z nich 2 mali pozitívny výsledok testu. Skryť Vypnúť reklamu "Výsledky sú super. Vláda by to mohla brať už do úvahy, malí podnikatelia by potrebovali, aby sa im prevádzky už otvorili," komentoval príspevok o výsledkoch testovania jeden z obyvateľov. "No bohužiaľ. Tento výsledok je viac než čierny," odpovedal mu ďalší. Testovanie pokračuje aj dnes v čase od 8. do 18. hodiny na odberovom mieste v športovej hale T18 a od 10. do 18. hodiny v MOM Hlavná pre online registrovaných. Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného → Článok pokračuje pod video reklamou