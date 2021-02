Kapela Dora využila čas bez koncertov. Nový album je prepracovanejší než kedykoľvek predtým

Okrem nového speváka má skupina aj nový zvuk. Pri niektorých skladbách pritvrdili.

21. feb 2021 o 11:29 Dominika Cunevová

NITRA. Hudobná skupina Dora známa tým, že klasické ľudové piesne mení na rockové „pecky“, prichádza s tretím CD. Keďže medzičasom zmenila speváka, fanúšikov čaká celkom nový zážitok.

Album s poetickým názvom 3.00 HRMENÝCH však nie je iný len hlasom, ale aj celkovým prevedením. Obdobie bez koncertov totiž zostava v zložení Lukáš Slobodník (spev), Tibor Seidl (gitara), Tony Marko (klavír), Šimon Lašák (basgitara) a Jaro Ozimy (bicie) využila kreatívne a výsledkom sú skutočne prepracované skladby, inšpirované rôznymi hudobnými štýlmi. Viac nám prezradil gitarista Tibor, ktorý stojí za ich aranžmánmi.

Nedávno vám vyšlo nové CD. Pokiaľ viem, práce na ňom začali zhruba pred rokom.

Áno, asi päť skladieb vzniklo ešte skôr popri tom, ako sme koncertovali. Už minulú zimu som začal premýšľať nad tým, že by už bolo vhodné spraviť ďalší album. Po sviatkoch som začal tvoriť nové veci. Spravil som asi dve-tri, no potom prišla prvá vlna pandémie. Keďže učím aj na základnej umeleckej škole, musel som pracovať, ale stále som mal viac času. Pustil som sa do toho a v máji som mal už hotové aranžmány. Poslal som ich chalanom, nech si to vypočujú a zhodnotia, poprípade nech niečo zmenia a v lete sme začali nahrávať.

Každý z vás býva niekde inde, ako ste nahrávali?

Keď sme začali, opatrenia boli trochu uvoľnené, tak to bolo ľahšie. Nahrávali sme to sami v skúšobni. Ja to vlastne robím tak, že najprv nahrám kompletný zvuk s každým zvlášť. Najprv sme nahrávali bicie, potom basu, gitary, klavír a nakoniec spev. Ten sme nahrávali asi najdlhšie, lebo trvá, kým človek nájde ten správny prejav. Takisto sa za deň nedá nahrať celý album, lebo na konci by už bol spevák „vyškriekaný“.

Toto je vlastne prvé CD s iným spevákom. Ako sa ti robili piesne pre iný hlas?

Našťastie to nebola až taká veľká zmena, lebo Lukáš je rozsahovo podobný predošlému spevákovi, Erikovi. Zmenila sa len farba hlasu a prejav, a ten skutočne zapasoval. Keď som už zistil, aký má rozsah, všetky zvyšné piesne som mu vedel urobiť na mieru. Podobné veci som tak veľmi neriešil pri druhom albume, kvôli čomu bol trochu chaotickejší. Tým, že sme teraz so spevákom viac konzultovali výšky, je na tom tento tretí album oveľa lepšie.

Okrem nového hlasu sú trochu iné aj samotné skladby, zasahujú do viacerých štýlov a sú prepracovanejšie.