Plošné testovanie: Od začiatku roka sa miera pozitívnych prípadov vo Vrábľoch znížila

VRÁBLE. V rámci plošného testovania navštívilo v priebehu tohto víkendu odberové miesto v športovej hale T18 vo Vrábľoch 1569 ľudí. S pozitívnym výsledkom testu odišlo 8 osôb, 6 s trvalým pobytom v meste a 2 cezpoľní. Miera pozitivity tak predstavuje 0,51 percent.

Súvisiaci článok Testy vo Vrábľoch v sobotu odhalili pár pozitívnych. Vláda by to mala brať do úvahy, myslia si ľudia Čítajte