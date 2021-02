Menich „strihá“ bez tréningu, Kovaľ zúročil dvadsať lôpt

Budú futbalisti Zlatých Moraviec najlepší za desať rokov?

22. feb 2021 o 16:30 Martin Kilian ml., (jch)

„Na chlapcov nepadne žiadna deka, náš skvelý kolektív sa zomkne, vyhráme,“ povedal v piatok poobede autorovi článku Vladimír Červený ml., technický riaditeľ FC ViOn, keď odovzdával knihy o 25-ročnej histórii klubu do našej predplatiteľskej súťaže a kamoši Martin Kovaľ a David Hrnčár kdesi o pár metrov vedľa pilovali, ako si v sobotu prikloniť zápis do kroniky.

„Po tréningu sme si dali dvadsať takých lôpt a proti Ružomberku (3:1) to vyšlo,“ slnil sa Kovaľ, chladnokrvne dvojgólový po dvoch milimetrových centroch Hrnčára.

Bola to šťastná ruka trénera Ľuboša Benkovského, posadiť Kyziridisa a postaviť Kovaľa, ale i logická voľba po nedávnych výkonoch Gréka a Slováka v Žiline (1:4).

Zlaté Moravce sa výhrou po dvoch prehrách priblížili definitívnemu vstupu do nadstavby o majstra. Čo i len vstup do najlepšej šestky by znamenal tabuľkovo najlepšiu sezónu za desať rokov!

Futbalisti Zlatých Moraviec sa vrátili na víťaznú vlnu. (zdroj: Jozef Bedej)

A znovu sa potvrdilo, že ak v sezóne 2020/21 skóruje Jozef Menich, tak iba nožničkami – ako v pohári akrobatickým gólom zažiaril v Jakube (8:1), tak v lige odstrelil Ružomberok (3:1).

„Nikdy som to netrénoval, boli to moje jediné dve ‚nožničky‘ v živote. Bol som chrbtom k bráne, nič lepšie mi nenapadlo,“ prezradil 26-ročný stopér pre MY Nitrianske noviny.

Tešilo, že do ligovej zostavy FC ViOn sa po takmer roku (350 dňoch) vrátil Michal Pintér, obranca zotavený zo zranenia si proti Ružomberku odkrútil 14 minút.

Naopak, stredopoliar Anton Sloboda si lieči zranenie kolena, mal by sa vrátiť do dvoch týždňov.