Futbalový bonzáčik: Koho natreli kapitáni v 6. lige

Aby sa nezabudlo na to, že dedinský futbal existuje.

24. feb 2021 o 19:15 Martin Kilian

MY Nitrianske noviny rozbehli vtipný seriál, ktorým sa pozrieme do kabín futbalových mužstiev. Tých, čo od októbra 2020 čakajú na oživenie.

Dnes je na rade šiesta liga ObFZ Nitra, všetkých 16 mužstiev.

Kapitáni mančaftov čo-to nabonzovali na spoluhráčov.

Neberte to však veľmi vážne, ide len o zábavu. Aby sme ten čas bez futbalu nejako vydržali.

V článku bonzujú kapitáni Tomáš Bako (Klasov), Vratislav Gajdoš (Branč), František Szusztor (Veľký Cetín), Peter Macháč (Rišňovce), Richard Ballabáš (Kolíňany), Patrik Sailer (Chrenová), Marcel Čerman (D. Obdokovce), Juraj Tóth (Výčapy-Opatovce), Ondrej Blunár (Mojmírovce), Milan Kvakovský (N. Hrnčiarovce), Radovan Paľo (Močenok), Juraj Barát (Horný Ohaj), Adrián Pánik (Žitavany), Jaroslav Greguš (Čakajovce), Tomáš Štourač (Lehota), Martin Prešinský (Janíkovce).

Klasov

Najviac sa háda s rozhodcom: Tomáš Bako (Bačko)

Najväčší brusič: Tomáš Martinkovič

Najlepšie kope penalty: Tadeáš Mikle

Slabšiu nohu má na okrasu: Juraj Mikula

Často prehráva v bagu: Marek Kostoláni (Kosťo)

Najväčší filmárik: Tadeáš Mikle

Zahodí aj nemožné: Jaroslav Horčičák

Najčastejšie mešká: Samuel Mikle

Nedáva si servítku pred ústa: Marián Novotný

Má najlepšie historky: Štefan Levický (Ičo)

Najväčší filozof: Matúš Klas

Najväčší model či casanova: Denis Čelinák

Robí najväčšie oslavy: celé mužstvo pokope :-)

Je v pohode aj po 10 pivách: Zoltán Gyepes

Nabonzoval to: Tomáš Bako (Bačko)

Článok pokračuje pod video reklamou

Branč

Najviac sa háda s rozhodcom: Eduard Gajdoš

Najväčší brusič: Mário Malý

Najlepšie kope penalty: Lukáš Félis

Slabšiu nohu má na okrasu: Jakub Lacena

Často prehráva v bagu: Ladislav Kazán (Mecenáš)

Najväčší filmárik: takého nemáme

Zahodí aj nemožné: Lukáš Félis, Endi Zsebi

Najčastejšie mešká: Imrich Farkaš