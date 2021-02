V Maďarsku využíva ruštinu i angličtinu

Devätnásťročný futbalista s minulosťou v drese Nitry, ViOnu a skúsenosťami z Brna prestúpil do krajiny našich južných susedov.

24. feb 2021 o 10:30 Martin Kilian

Erik Kramár sa stal v lete 2020 hráčom prvoligového klubu FK Pohronie. Po ukončení dorasteneckého veku túžil okúsiť najvyššiu súťaž, ale na jeseň zostal len v role čakateľa na prvý zápis.

Navyše, na prvom tohtoročnom tréningu v Žiari nad Hronom dostal nečakanú informáciu. „Bolo mi oznámené, že so mnou, ani s ďalšími 7 hráčmi, už nepočítajú a mám si hľadať nový klub,“ rozhovoril sa mladík, ktorého miesto je v defenzíve.

Začalo sa tak hľadanie nového angažmánu, ktoré dopadlo úspešne. Erik sa stal hráčom maďarského prvoligového klubu Kisvárda FC. „V Maďarsku mali o mňa záujem už pred rokom a keď sa dozvedeli o mojom konci v Pohroní, tak ma kontaktovali. Po dvoch dňoch strávených v Kisvárde sme sa hneď aj dohodli.“

Jeho novým zamestnávateľom sa stal klub, ktorý figuruje na piatom mieste v maďarskej lige. Účinkuje v nej tretiu sezónu, sídli v 16-tisícovom mestečku.

Mladíka z Tesárskych Mlynian zobrali ako pravého obrancu, podpísal zmluvu na pol roka. „Chceli zmluvu na dlhšie, ale pre rečovú bariéru som sa rozhodol skúsiť podpísať len na pol roka a potom sa uvidí, ako sa budem cítiť a či sa dokážem adaptovať – jazykovo aj futbalovo,“ vysvetlil Erik.

Na Žiar nad Hronom bude mať lepšie i horšie spomienky. „V kolektíve som vychádzal s každým, ale čo sa týka športovej stránky, som sklamaný, že po tom, ako ma chceli, mi nedali šancu v žiadnom ligovom zápase, aj keď som presvedčený o tom, že som si ju zaslúžil. Ale už nemá význam sa k tomu viac vracať,“ hovorí Kramár. V mládeži si svoje odohral v Nitre aj za FC ViOn, ale odtiaľ necrnkol žiadny telefonát.

So zázemím v Kisvárde je veľmi spokojný. „Klub mi ponúkol byt, ale radšej som si vybral možnosť bývať na klubovej akadémii, keďže tam mám zabezpečené všetko, čo potrebujem, aj z hľadiska regenerácie aj stravy. Klubové zázemie Pohronia bolo fajn, ale v Kisvárde je to neporovnateľne lepšie a na inej úrovni. Či už tréningové plochy, regenerácia so zdravotnou starostlivosťou, počet trénerov a celý športový areál,“ dodal mladík, ktorý by sa mal najskôr vyhrať v B-mužstve Kisvárdu a čakať na svoju šancu. Má za sebou už aj úspešný debut za áčko v príprave proti ukrajinskému FC Minaj (4:0).

Maďarčina mu veľmi nehovorí, tak sa spolieha na jazyky, ktoré sa učil v školských laviciach. „Prevažne sa dorozumievam v ruštine s ukrajinskými spoluhráčmi, ale aj v angličtine,“ dodal mladík, ktorý verí, že rozbehne svoju profesionálnu kariéru.