Karma je zdarma, reaguje Lérant

Avizovaný investor žiadne peniaze nedal a ani nedá, vyhlásil bývalý tréner Serede.

23. feb 2021 o 6:00 Martin Kilian ml.

Marián Černý, generálny manažér ŠKF Sereď, vo veľkom rozhovore pre MY Nitrianske noviny vysvetľoval decembrový koniec Petra Léranta, ktorého nahradil František Šturma. Reakcia druhej strany sa priam pýtala, a tak sme zavolali 44-ročnému koučovi, ktorý už vedie Nitru.



„Maroš Černý určite rozumie futbalu, v určitých oblastiach klubu spravil pozitívne zmeny. To je fakt. Faktom ale je aj to, že on bol za tým, že Šturma sa dostal do prostredia klubu! A to napriek tomu, že nový avizovaný nigérijsky investor – ktorý si vraj želal, aby práve Šturma bol aj hlavným trénerom – dovtedy nedal do Serede žiadne peniaze a už ani nedá. Je iróniou osudu, ako ľahko sa vie niekto na jeden zápas stať trénerom v lige a zároveň ako nám ľudia z klubu, ktorý sme mali v srdci, v ťažko uveriteľnej vidine sponzora nepredĺžili zmluvy. Bolo by čudné, keby sme po dvoch rokoch v lige boli vyhorení. Je ale pravda, že ma už unavovalo v klube riešiť malichernosti umocnené zákulisnými intrigami českého ‚kolegu‘,“ vyhlásil Peter Lérant.



Na otázku, či Šturma počas jeho lanskej prítomnosti v Seredi čokoľvek ovplyvňoval, odvetil: „Viem z viacerých strán o jeho vŕtaní, ako by sa čo malo robiť a kto by to mal robiť. Nestojí mi to ale za to, aby som ho vôbec spomínal. Karma je zdarma. Mrzelo ma iba, čo dokázal urobiť s dobre fungujúcim mužstvom a s hráčmi, ktorí do klubu chodili radi.“

„S odstupom času samozrejme vidím, že v Nitre som našiel oveľa lepšie podmienky na futbal. Aj keď je to veľká výzva, čaká nás ešte veľa roboty, proces, ktorý sa nedá oklamať, keďže odišlo deväť hráčov základného kádra,“ uzavrel Peter Lérant, ktorý dnes s trogármi v Zlatých Moravciach vyzve práve Sereď.