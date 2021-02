Na 40-ročného chodíte? Jendrišek „vybavil“ aj červenú Serede

Čo vyriekli tréneri

JÁN BLAHÁČ (Sereď): „Sme veľmi sklamaní a nahnevaní, nechcem to emočne dávať najavo. Jednoznačne sme šli za víťazstvom, žiaľ, výsledok je, aký je. Zápas by som rozdelil na dve fázy – pred červenou kartou a po nej. Kým hrali jedenásti na jedenástich, z oboch strán to bolo otvorené. Na inkasovaný gól sme reagovali nádherným priamym kopom. V druhom polčase sme zvolili iné rozostavanie, chceli držať súpera na dištanc. Žiaľ, dostali sme gól na 1:2 a o desiatich sme už nezareagovali.“

PETER LÉRANT (Nitra): „Pre mňa i celý klub to bol špecifický zápas – v Seredi som prežil dva pekné roky a naše mužstvo potrebovalo pozitívny výsledok, impulz. Do vyrovnávajúceho gólu sme boli trošku futbalovejší, samozrejme, dala sa vidieť aj nervozita. Žiaľ, vylúčenie hráča súpera nám trošku uškodilo. Snažili sme sa to oživiť, bez typickej šestky hrať viac dopredu. Aj po góle na 2:1 sme ale nepochopiteľne boli stále nervózni, a to až do konca. Samozrejme, sme veľmi radi za víťazstvo, dúfam, že chalanov upokojí. Potenciál tu určite je, chémia ešte nie je taká, ako by mala. To ale z noci na deň nepôjde. Musíme ďalej pracovať.“