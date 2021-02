Stav mostov v kraji sa neustále zhoršuje

Z 526 mostov len dva nepotrebujú obnovu.

25. feb 2021 o 19:00 Dominika Cunevová

NITRA. Stav mostov na cestách II. a III. triedy v správe Nitrianskeho samosprávneho kraja sa neustále zhoršuje. Vyplýva to z minuloročných prehliadok. Z celkom 526 mostov bolo v roku 2019 v bezchybnom stave 17, vlani sa také našli iba dva – most cez potok Kamenec v Preseľanoch nad Ipľom a most za obcou Kuzmice.

Prečítajte si tiež Župan: Most v Nitre ohrozuje život a majetok ľudí Čítajte

Pri posudzovaní stavebno-technického stavu sa vychádza zo stupnice hodnotenia so 7 stupňami – bezchybný, veľmi dobrý, dobrý, uspokojivý, zlý, veľmi zlý a havarijný. V havarijnej kategórii zatiaľ nie je ani jeden, zato v predchádzajúcich troch sú zhruba dve tretiny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mnohé už nevyhovujú

Podľa župana Milana Belicu sa s podobnými problémami boria všetky kraje. Najčastejšími poruchami mostov sú trhliny, praskliny či rozpad betónu opôr a podpier.

Niektoré mosty sa blížia k hranici životnosti, mnohé boli postavené v období po druhej svetovej vojne a už nevyhovujú súčasným požiadavkám. S tým súvisí aj nedostatočná kapacita pre dnešné dopravné zaťaženie. Isté problémy sa podľa župana dajú odstrániť jednoduchým zásahom, iné vyžadujú rekonštrukciu.

„Pokiaľ sa nedá most opraviť s tým, že je zabezpečená bezpečnosť, treba na ňom napríklad zúžiť vozovku, aby sa tam nestretávali dve ťažké vozidlá, ktoré by mohli spôsobiť jeho zrútenie. Možností je veľa.“

Chýba hydroizolácia