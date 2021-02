Galéria dnes ponúkne online diskusiu k stálej expozícii Františka Studeného

Okrem procesu prípravy sa verejnosť dozvie to, ako to v galérii funguje a ako sa uvažuje pred aj počas tvorby výstavy.

25. feb 2021 o 10:11 TS, DC

NITRA. Nitrianska galéria je síce zatvorená, ale svojim fanúšikom prináša špeciálnu online diskusiu k stálej expozícii Františka Studeného. Sledovať ju môžete už dnes večer o 18. hodine.

František Studený Slovenský maliar narodený v Novej Vsi nad Žitavou, v rokoch 1932 – 1938 študoval odbor kreslenie na Českom vysokom učení technickom, v rokoch 1933 – 1940 zemepis na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Studený maľoval krajinu, predovšetkým tú z okolia Novej Vsi nad Žitavou, kam pravidelne odchádzal z mestského prostredia Bratislavy, očarený bol i prímorskou krajinou, ktorá bola ďalším motívom jeho krajinárskej tvorby. Fascinovalo ho zátišie, maľoval kvety, ovocie, predmety každodennej potreby, chlieb, zemiaky, ale tiež rybu (makrela, údenáč). Vo figurálnej tvorbe zobrazoval najmä svoju rodinu (deti). V roku 1982 (do roku 1990) bola Krajská galéria v Nitre premenovaná na Galériu Františka Studeného v Nitre; v tom istom roku (do roku 1988) bola v galérii sprístupnená stála expozícia umelca.

Viac o nej prezradia jej tvorcovia Mladý pes, Andrej Kolenčík a kurátorka Ľudmila Kasaj Poláčková, ktorých vyspovedá aj moderátorka Dominika Chrzanová.

"V spoločnom rozhovore odhalia najmä proces prípravy stálej expozície, no rovnako sa dozviete viac o tom, ako to v galérii funguje a ako sa uvažuje pred aj počas tvorby výstavy. O tom, ako je možné skĺbiť viacerých ľudí do jedného špeciálneho projektu a prečo je dôležité venovať sa aj tvorbe lokálneho autora," doplnil kolektív z galérie.