Karlíkovi hrozila amputácia nohy. Dnes by si ešte zahral za klobásu

Viete, prečo otec Karola Karlíka pred 13 rokmi šoféroval auto naboso z Jihlavy do Nitry?

2. mar 2021 o 20:21 Martin Kilian

Nebol vyhlásený technik, ale zato príkladný pracant. V Kristových rokoch ho však zastavili zranenia a dnes je rád, že má obe nohy.

Profi kopačky už visia na pomyselnom klinci. Kariéru futbalistu vymenil za bežné pracovné zaradenie. Ale spomínať určite má na čo. Karol KARLÍK.

Máte 34 rokov. Chceli ste potiahnuť kariéru dlhšie?

Určite áno. Skončil som v januári 2020. Môžu za to zranenia. Možno som si ich spôsobil aj tým, že som neodtiahol nohu zo súboja. Mal som dvojitú operáciu členka a po infekcii som takmer prišiel o nohu...

To hovoríte vážne?

Áno. Boli to dve ľahšie operácie, len čistenie a brúsenie výrastkov v členku, ale po druhej som dostal infekciu, zlatého stafylokoka priamo do rany. Ja som s tým ešte trénoval, odohral som polčas - za ViOn. Na druhý deň mi strašne opuchla noha. Pre bolesť som celú noc nespal. Liečil som to ľadom, hral som tvrďasa, že to prejde. Manželka ma „dokopala“, aby som šiel na pohotovosť. Mal som tam zápal, musel som to liečiť, napokon som šiel na týždeň do nemocnice. Vtedy mi doktor Šimon Kónya povedal, že keby som bol doma ešte deň-dva, dostala by sa infekcia do kosti. To sa už liečiť nedá a museli by mi amputovať celé chodidlo.

To znie strašne.

Keď mi to povedal, na lôžku som tri hodiny nechápavo čumel na Kalváriu. Premýšľal som, čo sa mohlo stať. Vtedy som si uvedomil, že šport nie je všetko. Existuje predsa život aj po futbale. Potom som sa dal ako-tak dokopy a ešte rok som hral futbal.

Ste odchovanec Nitry, v doraste ste boli u Galáda, keď začínal.

Vtedy bol neznámy tréner. Priniesol disciplínu, aj tréningy boli iné. Dodnes si pamätám, ako dorastenci sme v príprave porazili druholigové áčko. Ja som hrával stopéra s Paľom Farkašom. Vtedy sa tréner Galád ukázal ako vhodný kandidát pre áčko a o pol roka už dostal dôveru.

Lenže vy ste doma v Nitre veľkú kariéru neurobili? Prečo?

No, neurobil. Bol som v kádri v úspešnej sezóne trénera Hapala. Zo začiatku ma nestaval a musel som veľa makať, aby som dostal šancu. Na konci som už nastupoval pravidelne ako defenzívny záložník. Pavla Hapala radím medzi najlepších trénerov, akých som zažil.