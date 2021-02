FC ViOn naisto v šestke! V Nitre vyhral penaltou Balaja

Záverečný tlak domácim body nepriniesol, v 21. kole Fortuna ligy sa tešili Zlaté Moravce.

27. feb 2021 o 15:49 Martin Kilian ml.

Začalo sa opatrne, postupom času ale v prvom polčase kľúčové súboje viac vyhrávali a akcie lepšie tvorili hostia. Hrnčár najprv (10.) po signáli z priameho kopu Ďubeka trafil žrď, potom (15.) jeho strieľaný pas odvrátil Djiby Ba. Tretia gólovka favorita už vyšla, Balaj spadol po kontakte s Regäselom a Šípoša poslal penaltou do opačnej strany – 0:1 (21.). Za domácich pohrozil iba Jendrišek, od polovice vyskúšal Chovana (17.) a hľadal Kurta (45.).

Druhý polčas priniesol otvorenejší futbal. Do prvých pološancí utekali vionisti. Nitra stupňovala aktivitu, Kurt však „zluftoval“ v dobrej pozícii (58.), hlavičku Jendrišeka zastavil Menich (76.) a Käuper následne prekopol šancu a Regäsela vychytal Chovan (83.). Trogárom zahralo do karát aj vylúčenie Dugu (85.), vyrovnávajúci gól, ktorý by si zaslúžili, však už nestrelili, hoci si v tlaku pýtali jedenástku po páde Franka.

Zlaté Moravce sa výhrou naisto posunuli do prvej šestke, nadstavby o majstra, ktorá začne o dva týždne. Nitra si, naopak, v tabuľke priťažila.