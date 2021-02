Šalianky do Mostu necestovali

Stretnutie MOL ligy na palubovke lídra súťaže sa odohrá v inom termíne.

27. feb 2021 o 19:04 Martin Kilian

Hádzanárky Dusla mali tento víkend nakoniec voľno, stretnutie Mostu proti Šali sa totiž nekonalo.

"Zápas nám odložili pre karanténu v tíme domácich. Z Mostu nám to oznámili vo štvrtok. V tejto dobe to už berieme ako fakt, s ktorým musíme počítať," informoval MY noviny tréner Peter Pčola.

"Našťastie, nemali by sme na dlho vypadnúť zo zápasového rytmu, keďže v stredu nás čaká ďalší súboj v Písku. Starosti nám robí akurát kalendár. Ak sa má dodržať plánovaný termín konca súťaže, tak tam už nemáme veľa priestoru, kde by sme mohli dohrávať odložené zápasy," zamyslel sa kormidelník Šalianok.