Lérant: Dvojaký meter, nie je okej, aby doma proti nám takto pískal rozhodca

Tvrdé slová na tlačovke – trénerovi Nitry sa vonkoncom nepáčila penalta, akou FC ViOn potvrdil historický skok do nadstavby o titul.

27. feb 2021 o 21:57 Martin Kilian ml.

Tréner Peter Lérant v utorok prečítal Sereď (svoju ex) ako zo šlabikára a s gólovým Jendrišekom vyhral Nitre derby, ale v sobotu to bol Ľuboš Benkovský, kto ovládol taktický šach – 7-mesačný rozdiel vývoja rivalov bil do očí.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako obsiahlo Lérant kritizoval rozhodcov, akú odvážnu poznámku pri tom vyslovil a ako reagoval kouč FC ViOn

Čo o penaltovej situácii povedali vinník Regäsel, brankár Šípoš a strelec Balaj

Aký je náš pohľad na inkriminované situácie

Čo presne tréner Nitry povedal zverencom v polčasovej pauze a prečo Šípoš kritizoval prvý polčas FC

Ktorý líder bude chýbať Nitre v Michalovciach

Akú mizernú šnúru ťahá Nitra so Zlatými Moravcami

Šestku venujú "hore"

„Priestory! Priestory!“ v podrepe nabádal vionistov najmladší kouč a oni pozične poslúchali na slovo: za 75 minút naozaj dovolili domácim sotva dve vážne strely.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Obrovská radosť! Ukázal sa charakter mužstva,“ hovoril Adrián Chovan o potvrdenom vstupe do top šestky.

„Ľudia, ktorí v Zlatých Moravciach robia futbal, nám to (top šestku) posledné týždne a mesiace prízvukovali. Patrí im veľká vďaka, že môžeme hrať futbal, že nás platia. Víťazstvo a postup je venované pre nich,“ hlásil brankár, ktorý hostí riadne podržal.

Zlaté Moravce už dva a pol roka neprehrali v Nitre. Nikdy proti rivalovi neťahali dlhšiu šnúru bez prehry než teraz. (zdroj: Miroslav Slávik)

ZAUJÍMAVÝ ČLÁNOK NÁJDETE AJ NAJBLIŽŠÍ PONDELOK V MY NITRIANSKYCH NOVINÁCH

Polčas bez srdca

Nitra päťkrát striedala a mala vyrovnať na spravodlivých 1:1. Jendrišek si zbiehal tvoriť na krídlo, no Nemci nedali šance – Kurt „zluftoval“, Käuper prestrelil, Regäsela vyrazil Chovan, nestačila ani 8-minútová presilovka po vylúčení Dugu.

„Lérantovcom“ ale patrí poklona, že v závere tretieho zápasu za osem dní našli sily na tlak.

„Keby sme dali gól, možno by sme dali aj ďalší,“ myslel si Dávid Šípoš.