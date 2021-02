Stavjaňa: 5 na 3? Rozdieloví hráči neboli rozdieloví

Čo povedal tréner po prehre 1:3 na východe?

28. feb 2021 o 20:53 (KIJ)

Tri výhry v rade sú fuč, hokejisti Nitry ľahli v Košiciach, hoci všetko začalo pekne, keď osamotený Roman Žitný dal na 0:1.

„Gól by som vymenil za výhru,“ nebolo do reči útočníkovi, ktorý bodoval štvrtýkrát v rade.

Rozdiel spravili presilovky, oceliari nimi strieľali na 1:1 a 3:1, hostia si búchali hlavy o stenu, že premenili iba jednu zo siedmich, v závere prvej tretiny premárnili dvojminútovú výhodu 5 na 3.

„Ani sme v nej v podstate neusadili v pásme,“ mrzelo Žitného.

„Rozdieloví hráči v nej, žiaľ, neboli rozdieloví. Urobili chyby. Nezahrali to tak, ako mali. Stalo sa,“ hovoril tréner Antonín Stavjaňa pre TASR.

Nitra vypálila v zápase najmenej striel (24) v roku 2021, Kollár, Finlay či Tvrdoň ale neboli kilometre od gólu. Záverečnú presilovku jej netradične vybojoval brankár Cowley, keď ho potkol Frič.

„Dobre sme začali, ale potom domáci začali lepšie korčuľovať a my sme sa im v tom vyrovnali až v poslednej tretine, keď už bolo neskoro na vyrovnanie. Gólové príležitosti, ktoré oni premenili, sme mali aj my, ale boli sme v tom vlažní, nebol tam dôraz. Určite sme chceli vyhrať, ale ja by som chcel vyhrať zaslúžene. Treba povedať, že Košice hrali výborne. Potrebovali by sme vytiahnuť ešte nejakú kartu, aby sme uhrali nejaký bod,“ bližšie hodnotil Stavjaňa prehru 1:3.

Zaujalo, že najvyťaženejším Nitranom bol iba 17-ročný Šimon Nemec – odkorčuľoval 21 minút.

Corgoňom ostáva ešte sedem zápasov základnej časti, piatu priečku, ktorá naisto znamená play-off, bránia pred Detvou, Trenčínom či práve Košicami. V utorok vítajú Zvolen (18.00 h).