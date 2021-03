Viliam Ondrejka: Teraz je cieľom Európa

Zlaté Moravce hrajú najlepšiu sezónu za desať rokov, čo ale kvári dušu šéfa?

1. mar 2021 o 19:19 Martin Kilian ml.

Viliam Ondrejka dobre vie, že Zlatomoravčania strácajú iba štyri body na štvrté miesto, z ktorého sa možno bude dať postúpiť do Konfederačnej ligy UEFA. (Zdroj: Jozef Bedej; TASR)

FC ViOn v sobotu siedmykrát v rade porazil Nitru, najmenšie mesto ligy si preto premiérovo zahrá nadstavbu o majstra a 99 percent úspechu ide majiteľovi, nikomu inému.

Keď sa čestný chlap VILIAM ONDREJKA (59) vyspal z historického dňa a v tradičnom rituáli pozdravil trénerov i skontroloval ihrisko, MY Nitrianske noviny ho odchytili na slovíčko v klubovni vyzdobenej zlatomoravskými futbalovými artefaktmi.

V Nitre ste v predstihu potvrdili postup do 10-kolovej nadstavby o majstra, takže tabuľkovo to už naisto bude najlepšia sezóna za 10 rokov. Ako to prežívate?

U mňa je to tak, že ako fanúšik sa v sobotu teším, že v klube a mužstve je progres a prichádzajú prvé výsledky, ale v pondelok rozmýšľam, kde na to vziať peniaze.

Posledné roky sme sa trápili so záchranárskymi prácami, teraz sa hlavne tešíme, že polroka máme pokoj.

Zlaté Moravce proti Nitre kopali tri penalty v dvoch zápasoch sezóny a podľa jej trénera Léranta to nie je náhoda. Máte na to nejakú reakciu?