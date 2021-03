Mobilné odberné miesta sú výhodný biznis, na dedinách nemá kto testovať

Ponuku na výjazdové MOM obce z okresu Nitra odmietli. Museli by doplácať. Ministerstvo žiadajú, aby upravilo podmienky.

1. mar 2021 o 7:00 Miriam Hojčušová

NITRA. V Nitre je 23 mobilných odberných miest, uživili by sa, aj keby nikoho neotestovali. Paušálna platba sa môže vyšplhať až na 30-tisíc mesačne. Z „momiek“ sa stal výhodný biznis.

„Áno, je to ziskové. Umožnilo to ministerstvo, zapojil som sa. Nakoniec, kto by to robil zadarmo?“ reagoval lekár z Nitry.

V dedinách však nemá kto testovať. Keď to neurobia samosprávy, musia ľudia cestovať do mesta. Starostovia kritizujú, že je systém zle nastavený. Nitriansky regionálny ZMOS žiada, aby sa to zmenilo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Paušál pre exteriér je vyšší

Ak testuje obec, dostane päť eur za osobu. „Keď príde približne päťsto ľudí, sme na nule,“ hovorí Róbert Balkó, starosta Kolíňan.

Testovanie zabezpečil aj počas uplynulého víkendu, rovnako ako ďalších vyše 20 obcí v okrese Nitra. Vyšli tak v ústrety obyvateľom.

Samosprávy na testovaní nezarábajú, naopak, zaťažuje ich. Dve tretiny zo šesťdesiatich obcí v okrese ho po 15. februári nerobia.

Motivačné nastavenie Na ministerstve sme sa pýtali, na základe čoho vypočítali paušál, ktorý MOM dostávajú. Konkrétnu odpoveď sme nedostali. V stanovisku sa píše, že rezort považuje uzatvorené zmluvy za službu občanom, pričom bezplatné antigénové testovanie prispieva v boji proti pandémii. „Zmluvné plnenie je nielen na pokrytie vynaložených finančných prostriedkov prevádzkovateľa, ale musí byť aj motivačné. Na základe výsledkov kontroly boli do nových zmlúv s prevádzkovateľmi MOM zapracované ďalšie kontrolné mechanizmy a tiež sankcie,“ píše sa v stanovisku.

Súkromné momky fungujú na inom princípe – od štátu inkasujú paušál. Za zriadenie mobilného odberového miesta v interiéri dostanú jednorazovo 1118,87 eura na materiálno-technické vybavenie. Ak je MOM v exteriéri, je to 1188,87 eura.

Za každý pracovný deň nabehne prevádzkovateľovi 844,52 eura (interiér), respektíve 871,05 (exteriér). Ak sa testuje v deň pracovného pokoja, paušál je 1 156,10 eura (interiér) alebo 1 295,35 (exteriér).

Ak príde na odberné miesto viac ako 250 ľudí za deň, za každého otestovaného nad tento počet je príplatok 2,50. No ak prídu len piati alebo nikto, sumy sa nekrátia. Ministerstvo neurčilo, koľko osôb má MOM otestovať. Musí len garantovať, že ich zvládne aspoň 250 denne.

Testy dodá štát zadarmo. Zriaďovateľ MOM je povinný zabezpečiť päť ľudí v tíme, kontroly ukázali, že to niektorí nedodržiavajú.

Michal Kaliňák zo ZMOS-u sa pre Pravdu vyjadril, že sa z toho stal bohapustý kšeft s kalkulačkou v ruke a mnohé MOM vznikli iba za účelom biznisu.

Počet neobmedzili

Maximálny počet odberných miest na mesto, okres či kraj nie je stanovený. Potvrdila to hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. „Platilo však pravidlo, že MOM bolo možné zriadiť v ktoromkoľvek meste alebo mestskej časti s viac ako 5000 obyvateľmi“.

Hovorkyňa dodala, že vo výzve číslo štyri boli taxatívne uvedené mestá s dostatočným pokrytím, kde nebolo potrebné zriaďovať nové MOM. Z Nitrianskeho kraja tam boli Komárno, Šahy, Štúrovo a Topoľčany.

„Aktuálne je na Slovensku 762 mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovanie, ktoré majú uzavretú zmluvu o spolupráci,“ vyčíslila Eliášová.

Obce mali doplácať

V Nitre je 23 MOM, väčšina patrí firmám. „Za niektorými sú rovnaké osoby, len to prevádzkujú cez viaceré spoločnosti,“ tvrdí zdroj.

Ďalší čakajú na novú výzvu ministerstva. Tomáš Holúbek z radnice povedal, že vedia o záujemcoch, ktorí chcú zriadiť MOM napríklad v Krškanoch.

Ako sme spomenuli, v dedinách Nitrianskeho okresu je situácia úplne opačná. Ani jedna nemá 5-tisíc obyvateľov, takže tam MOM nie sú. Nitriansky ZMOS na to opakovane upozorňuje. Jeho predseda Ladislav Hroššo (starosta Jelšoviec) potvrdil, že rokovali s levickou firmou SWOT o zriadení výjazdového mobilného miesta, no k dohode nedošlo.

„Dostali sme ponuku, ale podmienky zmluvy neboli pre obce akceptovateľné. Firma požadovala zabezpečenie a zaplatenie jedného administrátora a minimálne 250 otestovaných za deň. Pokiaľ by ich bolo menej, rozdiel sme mali doplatiť z pokladne obce (2,50 na osobu, pozn. red.),“ upresnil Hroššo.

SWOT zriadil 11 MOM

Podľa zoznamu, ktorý zverejnilo ministerstvo, je SWOT zriaďovateľom jedenástich MOM. Nachádzajú sa v Leviciach, Šahách, Želiezovciach, Nitre, Vrábľoch, Nových Zámkoch, Štúrove, Šuranoch, Dvoroch nad Žitavou, Šali a Topoľčanoch.

Konateľ spoločnosti Ladislav Kollár sa vyjadril, že ponuku na výjazdové MOM dal na základe výzvy okresného úradu: „Napriek tomu, že sme vyťažení nad naše sily, snažil som sa vymyslieť model, ako obciam pomôcť.“