Od mikrofónu sa nehne ani počas pandémie. Nitrianska speváčka sa uplatnila v rádiu

V priebehu pandémie vydala už niekoľko pesničiek. Posledná uchvátila hudbou aj prepracovaným klipom.

4. mar 2021 o 9:00 Dominika Cunevová

NITRA. Nitrianska speváčka Dominika Titková sa spevu napriek súčasnej situácii vzdať nemieni. V priebehu pandémie vydala niekoľko pesničiek, v ktorých sa odráža jej zmýšľanie z konkrétnych chvíľ uplynulého obdobia.

Po prvotnej skladbe, ku ktorej sa pridal aj hudobník Marián Čekovský, prišla s piesňou Laici, kritizujúcou správanie ľudí na sociálnych sieťach. Nedávno predstavila ďalšiu pesničku, ktorá je však úplne iná ako tie predchádzajúce. Počas obdobia bez koncertov navyše našla aj povolanie, ktoré ju napĺňa podobne ako spev – moderovanie.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/sg4SnAtKE1c

Počas prvej vlny si v rádiách dosť zabodovala so skladbou Zastavme to včas, medzitým ti vyšiel singel Laici a nedávno si zverejnila novú skladbu Angel. Čo sa teda udialo medzičasom?

Letí to veľmi rýchlo, v apríli uplynie rok od tej prvej pesničky. Vtedy som v sebe mala entuziazmus a vyzvala k spolupráci mnohých muzikantov s presvedčením, že korona nebude trvať tak dlho. Potom ale prišla druhá vlna a doľahol na mňa skepticizmus. Výsledkom bola pesnička s názvom Laici. Je o príšernom správaní sa ľudí na sociálnych sieťach.

V súčasnosti sa to asi viac prehlbuje tým, že väčšinu času trávime práve na internete.

Áno, to bolo pre mňa impulzom. Teraz sa viac socializujeme hlavne v online priestore, no to nám nedáva právo na to, aby sme k sebe boli zlí. Ani samotná frustrácia z toho, čo sa deje, nie je dôvodom k tomu, aby sme slovami ničili druhých. Veľakrát to vedie k tragédiám, a to najmä čo sa týka detí a adolescentov, ktorí si to viac berú k srdcu. Pri tejto piesni som veľa moralizovala, preto som si povedala, že pri tretej pesničke už by to mohlo byť niečo nadnesenejšie. Tak som si zvolila tému lásky. Ale pôvodne vlastne táto skladba nemala uzrieť svetlo sveta.

Súvisiaci článok Speváčka Dominika Titková prekvapila novým klipom. Odhalila v ňom svoje vnútro i kožu Čítajte

Prečo nie?

To bolo len akési hranie sa s harmóniami. Keď som chodila na konzervatórium, mávala som aj hodiny jazzu. Veľmi sa mi páčilo, ako sme sa učili rozvíjať jazzové harmónie a posúvať jednoduché veci do zložitejších. Tak aj vznikla táto pesnička. Len tak som hrala, k tomu som spievala a ukladala na seba vokály.

Vlastné piesne máš prevažne v slovenčine, nová je v angličtine, prečo?

Pri skladaní mi veľmi rýchlo prúdili myšlienky a tým, že sú v skladbe rýchlejšie pasáže, angličtina sa mi na ten typ krátenia zdala vhodnejšia. Jej hudobný vzor na mňa navyše pôsobil tak sexi, že som si povedala, že by text mohol byť o vášni, láske, milovaní, proste o bohapustom sexe.

Tieto tri pesničky sú veľmi rôznorodé. Budú niekedy na spoločnom albume?

Budú na albume, ale asi nie na spoločnom. Prvé dve sú po slovensky, preto by som ich v budúcnosti chcela zaradiť na akoby popový album. Čo sa týka singlu Angel, nečakala som, že tak dobre vypáli, ale ten by som skôr dala na album v lounge štýle, kde by bolo menej skladieb.

Prečítajte si tiež Kapela Dora využila čas bez koncertov. Nový album je prepracovanejší než kedykoľvek predtým Čítajte

Ty si žena viacerých tvári. Mimo popu a jazzu spievaš aj latino.