Pčola: Takáto prehra sa rozdýchava veľmi ťažko

V hádzanárskej MOL lige boli opäť v akcii Šalianky. Súboj susedov v tabuľke im priniesol štvrtú prehru o jediný gól v tejto sezóne.

3. mar 2021 o 23:26 Martin Kilian

TJ Sokol Písek - HK Slovan Duslo Šaľa 21:20 (11:12)

Po celý prvý polčas mali tesne navrch hráčky Dusla.

V 47. min. Písek viedol 18:15, ale v 56. min. získala Némethová vedenie pre Šaľu (19:20). Napriek tomu, že o minútu bola vylúčená domáca Kubišová, Šalianky už do konca nestrelili ani gól a vyšli naprázdno.

Písek (najviac gólov): Kubišová 5, Stellnerová 4, Pokorná 3.

DUSLO: Furgaláková, Vorzáčková - Némethová 8/3, Pócsíková 4/1, Trepáčová 2, Matušincová 2, Ušiaková 2, Takáčová 1, Varjassiová 1, Obstová, Rácková, Königová, Tulipánová, Ščípová, Špendlová, Zlatinská.

Rozhodovali Hájek, Nezbeda, pok. hody: 4/1 - 4/4, vylúčené: 5:5.

Peter Pčola, tréner: "Ďalšia prehra o gól, rozdýchava sa to veľmi ťažko. Ale 20 strelených gólov hovorí za všetko. S tým sa ťažko vyhráva a hlavne vonku. Obrana spolu s brankárkou nám dnes fungovala, no nedokázali sme to dostatočne využiť a chýbali nám najmä lacné góly z protiútoku. Nemôžem ani povedať, že by sme sa na postavenú obranu trápili. Príležitostí na strelenie gólu sme si vytvorili dosť, no zlyhali sme v premieňaní čistých šancí. Najviac ma mrzí to, že v poslednom útoku sa nenašla hráčka, ktorá by to vzala na seba a vôbec sme nevystrelili na bránu."

V sobotu 6. 3. by mali Šalianky nastúpiť v Zlíne.