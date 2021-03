Večer bola Nitra prázdna, popoludní nie. Partiu na námestí riešila mestská polícia

Na nákup ešte môžu ísť aj pozitívni. Pobyt na námestí nie je pobytom v prírode.

4. mar 2021 o 12:34 Miriam Hojčušová

NITRA. „V stredu po 20. hodine bola Nitra prázdna,“ hovorí náčelník mestskej polície Erik Duchoň. Bol to prvý deň, keď platil zákaz vychádzania (až na výnimky) po ôsmej.

Popoludní býva v centre množstvo ľudí, von ich láka pekné počasie. Na Svätoplukovom námestí aj včera posedávali skupinky. Minimálne jedna je riešené v priestupkovom konaní.

„Partia troch ľudí popíjala na verejnosti alkohol, čo je zakázané. Mali dolu rúška, nepreukázali sa certifikátom o negatívnom teste na COVID 19,“ povedal náčelník.

Muži odmietli zaplatiť pokutu, preto bude prípad odstúpený na okresný úrad.

„Ja som bola včera tiež na námestí, stretla som tam kamarátku s malými deťmi. Môžeme si posedieť na lavičke v centre mesta, keď platí zákaz vychádzania, no pobyt v prírode je dovolený aj bez testu?“ pýtala sa nás jedna z mamičiek.

„Centrum mesta nie je pobyt v prírode,“ reagoval náčelník. Ľudia by mali uprednostniť prechádzky v parku, aj tam však treba dodržiavať opatrenia.

Plné sú v týchto dňoch aj viaceré ihriská. Mesto sa ich zatiaľ opáskovať nechystá, potvrdil nám to hovorca Tomáš Holúbek.

Hlásení ľudí, ktorí upozorňujú na porušovanie pravidiel pribúda. Niektorí v tom majú chaos. „Mňa napríklad suseda kritizovala za to, že idem do obchodu, hoci je manžel chorý a ja mám byť v karanténe. No zatiaľ predsa platí, že do obchodu môžem ísť,“ povedala nám pani Emília.

Potvrdila to aj hovorkyňa ÚVZ Daša Račková: „V médiách sa často objavuje informácia, že pozitívne testované osoby nemali mať možnosť si nakúpiť už od 3. marca, no nakoniec sa to vyhláškou posunulo až na 8. marca.“

Ostatné sprísnené opatrenia platia už od stredy 3. marca, mali by trvať do 19. marca. Obchody, ktoré boli otvorené do 21. hodiny, skrátili otváracie hodiny.

V uliciach a pri cestách má byť viac policajtov, niektorí sú v civile. Pomáhajú im vojaci. „Z taktického hľadiska presné počty a časy kontrol uvádzať nebudeme, môžeme však verejnosť ubezpečiť, že svoje úlohy plníme zodpovedne a s maximálnym nasadením,“ oznámila polícia na sociálnej sieti.

Policajti sa pri kontrolách zamerajú predovšetkým na miesta so zvýšenou koncentráciou osôb. Patria k nim najmä nákupné strediská, železničné stanice, nástupiská, potraviny, drogérie, zásielkovne či odberné miesta.

Kontrolujú dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, respektíve zhoršenou epidemiologickou situáciou (najmä diaľnice, cesty pre motorové vozidlá I. a II. triedy) a opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, respektíve účelu cesty.