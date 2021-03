V Nitre otvoria prvý stupeň škôl aj škôlky pre všetky deti

Od riaditeľov škôl zaznel jednoznačný názor, že sprístupnením vzdelávania len pre určitú skupinu žiakov by sa zamedzil prístup k rovnocennému vzdelávaniu zvyšným deťom.

4. mar 2021 o 15:21 Miriam Hojčušová

NITRA. Mesto Nitra obnoví od 8. marca prezenčné vzdelávanie na prvom stupni základných škôl a na prvom stupni Základnej umeleckej školy J. Rosinského (individuálne vzdelávanie).

Otvorené zostanú aj mestské materské školy.

Radnica aktuálne informovala, že o obnovení výučby rozhodol mestský krízový štáb "na základe rozhodnutia ministra školstva a v zmysle Covid automatu".

Do školy aj škôlky môžu chodiť všetky deti. Nebudú teda určené len pre deti rodičov, ktorí musia byť osobne v práci, respektíve pre žiakov, ktorí nemajú podmienky na online vzdelávanie.

„Od riaditeľov škôl zaznel jednoznačný názor, že sprístupnením vzdelávania len pre určitú skupinu žiakov by sme zamedzili prístup k rovnocennému vzdelávaniu zvyšným deťom. Učitelia by totiž svoje kapacity venovali prezenčnej výučbe a nebolo by možné pokryť výučby dištančnú,“ povedala vedúca odboru školstva Mária Orságová.

Do 28 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo v pondelok 1031 z celkového počtu 2566 detí. V stredu ich prišlo 632, informoval hovorca Tomáš Holúbek. Na budúci týždeň, po skončení jarných prázdnin, počíta radnica so záujmom presahujúcim polovicu zapísaných detí.

Podľa viceprimátora Nitry Miloslava Špotáka otázka otvárania základných a materských škôl nemá dobré riešenie. „Na jednej strane je tu objektívne riziko nákazy koronavírusom, na druhej strane je ohrozené duševné zdravie rodičov, učiteľov a hlavne detí."

Dlhé mesiace dištančnej výučby si podľa Špotáka už dnes vyberajú svoju daň na psychike mnohých ľudí.