Plný park, prázdny zimák: Holešinský konečne poslúchol a Kollár prekvapil sám seba

Nitra sa vyhrabala z krízy aj bez vyhadzovov.

8. mar 2021 o 8:00 Martin Kilian ml.

Zavrite oči a snívajte – po neplatnom góle Múčku by sa hromžilo nad Baluškom, po pase Chromiaka na Hecla (0:1) dumalo, kto pochybil, no vzápätí by odchovanci, Kollár nahodením (1:1) a Tvrdoň z naučenej kombinácie v presilovke (2:1), povyzliekali ultras, po Holešinského šprinte cez Ackereda (3:1) by znovuzrodená Nitra nacupitala na ďakovačku a Trenčanom by na rozlúčku zaspievala povestné „Brankóóó“...

Parkovisko pod hradom naozaj bolo beznádejne zaplnené, ale mesto sa s negatívnymi testami promenádovalo v parku, nie vedľa na osirelom zimáku, kde iba zopár tvárí (žiadne plné skyboxy ako inde...) videlo hokej hodný ovácií „plného domu“, lenže už to je presne rok, čo naposledy boli na najvyššej súťaži diváci...

A presne po dvoch corgoni vzali tri extraligové body Dukle – na desiaty pokus! Napli svaly v pravý čas, keď sa očividne „zplayoffieva“ a žiačikovia-odhŕňači lopotia so snehom už v prvej reklamnej prestávke.

„Výborný výkon!“ okamžite napadlo Andrejovi Kollárovi. „Predtým som si v trestnom strieľaní už myslel, že skórujem, ale tým neskorším gólom som prekvapil aj sám seba – iba som to hodil na bránu z otočky,“ smial sa „Koláč“, 4-bodový v dvoch dueloch v útoku s Bajtekom a objavom Drábekom: „Mišo je strelec, už na tréningu sme trénovali spolu a čo dostal, z toho dal gól. Aj na rozcvičke v piatok v Mikuláši (8:2) sme sa s Bajtusom pozerali na seba, že zo všetkého dáva gól, aj v zápase dal dva... Odohral veľmi slušné dva duely.“

Michael Drábek, 19-ročný rodák z Partizánskeho, vletel do extraligy bez rešpektu. (zdroj: Miroslav Slávik)

Víťaznú bodku dal Holešinský, užitočný i v strednom pásme, kde si 107 sekúnd pred koncom našiel nahrávku a elegantne „vybavil“ Karjalainena.

„Odkedy Aďo prišiel, výborne korčuľoval, ale polovičku sezóny som za ním chodil, aby strieľal, chcel situácie zakončovať. Dúfam, že tomu prišiel na chuť,“ prezradil tréner Antonín Stavjaňa.

„Koľkokrát som z toho bol na tréningu už otrávený, viem ale, že keby som mu bol ukradnutý, vôbec by sa o mňa nezaujímal,“ rozprával Adrián Holešinský. „Je to moja prvá profesionálna sezóna, tieto veci si dávam do hlavy a viac sa tlačím do zakončenia. Prospieva mi, že hrám s výbornými Trtom (Tvrdoň) a Slovákom, pomáhajú mi dobrými nahrávkami. Mám dôveru, ktorú som potreboval,“ hovoril a ani slovkom nelamentoval, že ho klub nepustil do fínskej SaiPy.

Nitra vyhrala šesť z posledných siedmich zápasov, z krízy, v akej by inde vyhadzovali trénerov a hráčov, sa dostala bez paniky a s rozvahou, sériou debát i (zatiaľ) geniálnymi ťahmi s príchodmi O´Connora (takmer rok nechytal, ale v HK lapil 103 zo 108 pukov) a Bajteka (v N. Zámkoch 10-krát v rade nebodoval, no teraz ťahá tretiu lajnu).

„Hráme ešte lepší hokej než na začiatku sezóny (sedem výhier v rade), kompaktnejší, sem-tam sa stane chyba, ale vzadu nerobíme hlúposti. Ak na to nadviažeme, to najlepšie od nás ešte len príde,“ žmurkol Kollár na play-off.