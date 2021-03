Cez Hrnčára ide až 68 percent gólov FC ViOn!

FC ViOn – Sereď 1:0 (1:0)

Prvú pološancu mali hostia, Bušnja v uhle nevystrelil razantne, inak to ale boli domáci, kto začal krajším a uvoľnenejším futbalom. Gólová akcia mala štýl: Ďubek vybabral so Salimim, a posunul Hrnčárovi, ktorý odcentroval na hlavu Balaja (1:0). Neskôr si vymenili garde, Hrnčára ale vychytal Yakubu. Tretiu gólovku FC ViOn mal Balaj, no nepreloboval brankára. Tesne predtým sa Čögley ukážkovo priznal, že Yakubu ho nefauloval a zvrátil penaltový verdikt Dohála.

Po obrátke aktivita Zlatých Moraviec upadla, akoby uspokojené náskokom 1:0 požičali tvorivú taktovku Seredi, do žiadnej šance ju však nepustili. Teda okrem 80. min., kedy Michalík nakopol ruku Balaja, ale Lačného penaltu vyrazil Chovan.

Vionisti vyhrali zaslúžene.

Gól: 12. Balaj. R Dohál (Perát, Košecký), ŽK: Pintér, Balaj – Michalík, Lačný, bez divákov.

ZLATÉ MORAVCE: Chovan – Čögley, Menich, Pintér, Čonka – Grozdanovski, Tóth – Hrnčár, Ďubek (61. Kyziridis), Kovaľ (86. Moško) – F. Balaj (82. Orávik).

SEREĎ: Yakubu – Mlakar, Michalík, Salimi, Hučko – Bušnja (70. Iván), Šumský (46. Machuča), Potoma, Jureškin (46. Moses) – Fábry – Lačný.

OKAMIH ZÁPASU: V 27. minúte Yakubu pustil z rúk centrovanú loptu, dostala sa ku Čögleyovi, ktorý ho chcel v šanci oklamať kľučkou, a hoci ho brankár Serede čisto odzbrojil, pískala sa penalta pre FC ViOn. Čögley ju u rozhodcu Dohála férovo odvolal – veľké gesto!

Ľuboš Benkovský, tréner FC ViOn: „Niektoré veci neboli úplne ideálne tak, ako sme chceli, ale kľúčové je, že zápas sme zvládli a vybojovali tri body, ktoré sú veľmi dôležité do ďalšej časti. Hlavne na to by som sa zameral, ostatné veci nemusíme detailnejšie riešiť.“

Ján Blaháč, Sereď: „V prvom polčase boli domáci lepší, ale náš výkon gradoval a v druhom polčase sme predčili domácich po každej stránke, aj keď sme si možno nevypracovali tutovú šancu. Ale zas čo môže byť väčšie ako penalta desať minút pred koncom? Siahali sme na bod, remíza by možno bola spravodlivejšia.“