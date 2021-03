V Nitre otvorili prvý stupeň škôl pre všetkých, hygienici očakávajú zhoršenie situácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva otváranie škôl neodporúčal.

8. mar 2021 o 9:46 Miriam Hojčušová

NITRA. Mesto obnovilo od 8. marca prezenčné vzdelávanie na prvom stupni základných škôl aj na Základnej umeleckej škole J. Rosinského. Všetky materské školy sú otvorené už od minulého týždňa.

Radnica informovala, že o obnovení výučby rozhodol mestský krízový štáb „na základe rozhodnutia ministra školstva a v zmysle Covid automatu“. Do školy (prvý stupeň) aj škôlky môžu v Nitre chodiť všetky deti.

Vo viacerých obciach sa rozhodli inak – škôlky a školy otvorili len pre deti rodičov, ktorí musia byť osobne v práci, respektíve pre žiakov, ktorí nemajú podmienky na online vzdelávanie. Je to v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva, ktoré dalo zriaďovateľom na výber.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitra však otváranie škôl neodporúčal. Platí to pre okresy Nitra, Zlaté Moravce aj Šaľa. Ak sa zriaďovatelia predsa len rozhodnú ich otvoriť, mali by tak podľa RÚVZ urobiť len pre „nevyhnutnú“ skupinu detí.

Bez dobrého riešenia

„Od riaditeľov škôl zaznel jednoznačný názor, že sprístupnením vzdelávania len pre určitú skupinu žiakov by sme zamedzili prístup k rovnocennému vzdelávaniu zvyšným deťom. Učitelia by totiž svoje kapacity venovali prezenčnej výučbe a nebolo by možné pokryť výučby dištančnú,“ povedala Mária Orságová. vedúca odboru školstva na nitrianskom mestskom úrade.

Podľa viceprimátora Nitry Miloslava Špotáka „otázka otvárania základných a materských škôl“ nemá dobré riešenie: „Na jednej strane je tu objektívne riziko nákazy koronavírusom, na druhej strane je ohrozené duševné zdravie rodičov, učiteľov a hlavne detí.“

Dlhé mesiace dištančnej výučby si podľa Špotáka už dnes vyberajú svoju daň na psychike mnohých ľudí. Časť verejnosti si však myslí, že načasovanie otvorenia škôl je veľmi zlé, zvlášť, keď sa opatrenia v republike od 3. marca sprísnili.

Samotestovanie? Ešte nie

Návrat detí do škôl už tradične sprevádzali nejasnosti a dezinformácie. Avizované tiež bolo, že učitelia a deti sa budú „dvakrát do týždňa samotestovať“. Kedy, zriaďovatelia netušia. Negatívnym testom sa tak naďalej musí preukázať jeden z rodičov žiaka.

Keďže sú okresy Nitra a Zlaté Moravce bordové, podľa covid automatu sa môžu prezenčne vzdelávať aj žiaci 9. ročníka ZŠ a končiace ročníky stredných škôl. Je to na individuálnom rozhodnutí zriaďovateľa.

„Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže otvorenie, prípadne neotvorenie zariadení iba odporúčať,“ povedala Alena Gregušová z RÚVZ Nitra.

Očakávajú zhoršenie

Ako sme spomenuli, úrad otváranie škôl neodporúča, pretože bude znamenať zásadné zvýšenie mobility detí, žiakov a rodičov, „čo sa v krátkom čase pravdepodobne premietne do opätovného zhoršenia epidemiologickej situácie .“

Podľa Gregušovej sa to jednoznačne potvrdilo v iných okresoch počas predchádzajúcich týždňov. „Za posledný mesiac sa počet čiernych okresov v IV. stupni varovania zdvojnásobil.“

Otváranie škôl neodporučila ani Bezpečnostná rada okresu Nitra.