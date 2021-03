Do Nitry sa vrátia zdieľané bicykle, pribudnú virtuálne stanoviská

Mesto zrejme novú súťaž na bikesharing nevypíše, v hre sú ale všetky možnosti.

8. mar 2021 o 11:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Spoločnosť Arriva Nitra plánuje od 1. apríla „z vlastnej iniciatívy“ spustiť bikesharing. Pripravila viacero noviniek, patrí k nim modernejšia aplikácia nextbike aj nové virtuálne stanoviská a tarify.

Vlani sa arriva bicykle objavili v uliciach až v auguste. Súviselo to najmä s tým, že radnica plánovala podpísať zmluvu s Rekolou bikesharing, víťazom súťaže. To sa nakoniec nestalo. Vyzeralo to, že Nitra zostane bez zdieľaných bicyklov.

V hre sú všetky možnosti

Rekola, ktorá vyhrala vlaňajšiu súťaž, mala dodať 150 bicyklov a 20 e-bicyklov. Ich prevádzkovanie mala zabezpečovať spoločnosť Cykloprojekt, mesto by jej preplatilo náklady. Keď sa to Rekola dozvedela, odmietla podpísať zmluvu s mestom. „V takejto forme nie sme schopní projekt realizovať,“ vyjadrila sa.

Mesto s ňou následne chcelo spolupracovať „napriamo“. Systém mala dočasne prevádzkovať na vlastné náklady. Poslanci to však odmietli, keďže Rekola nepodpísala zmluvu.

Radnica vlani avizovala, že vypíše novú súťaž, no doteraz to neurobila a sezóna sa už začína. O bikesharingu však uvažuje.