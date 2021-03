Dr. Sorge už má 70 rokov

Bývalý futbalista, mládežnícky tréner a rozhodca oslávil pekné jubileum.

8. mar 2021 o 14:21 Martin Kilian

Jozef Hrušovský je rodák z Podolia v okrese Nové Mesto nad Váhom. Šikovný futbalista prišiel do Nitry v 60. rokoch, vyštudoval tu VŠP a bojoval aj o miesto v prvom tíme.

"Prežil som tu krásne mládežnícke roky. Hrával som za juniorku Nitry, ale do áčka som sa nedostal. Bolo to mužstvo inžinierov - Szabo, Ižold, Zekúcia, Michálek, Porubský, Švec, Štarke, atď. Tak som odišiel do Hlohovca hrať I. SNL, boli to krásne roky. Hrávali sme aj modelované zápasy - napríklad proti Malatinského zlatej Trnave, ale prišla k nám aj reprezentácia ČSSR v rámci prípravy na kvalifikáciu. Hrali napríklad Viktor, Pivarník, Gögh, Panenka, Pollák, Móder, Veselý, Nehoda, a my sme pred plným štadionom vyhrali 3:2. Na to sa nedá zabudnúť," vyťahuje z pamäti zážitky Jozef Hrušovský.

Článok pokračuje pod video reklamou

Potom si ešte zahral tri roky za Šaľu so Z. Molnárom či Hlavatým. Mužstvo Dusla si na jar 1977 pripísalo cenný skalp. V priateľskom zápase porazilo 1:0 Dynamom Kyjev, víťaza PVP, s trénerom Lobanovským či kanonierom Blochinom.

Hráčsku kariéru mu ako 35-ročnému ukončila zlomená noha v zápase na Strojári Nitra, po ktorej nasledovala ťažká operácia.

Jozef Hrušovský je čerstvý sedemdesiatnik. (zdroj: my)

V Šali pôsobil niekoľko rokov ako mládežnícky tréner a neskôr sa dal na dráhu futbalového rozhodcu (na dve desaťročia).

Kuriozitou je, že z Podolia pochádza aj jeho bratranec s rovnakým menom Jozef Hrušovský (o rok starší), ktorý si zahral prvú ligu za Nitru i Trenčín (volali ho "Korby").

"Sorge" žije v Nitre od roku 1995, je ženatý a má dve deti. Syn hral futbal, dcéra hádzanú a dnes je trénerka.

V piatok 5. marca sa dožil 70 rokov.

So starými pánmi FC Nitra si rád zahrá futbal (ak nie je korona pauza) každý pondelok a štvrtok.

Tak veľa zdravia, "Sorge"!