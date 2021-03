Stavebník z Nitry musel upraviť projekt, aby zachránil strom. Nakoniec ho vyrúbal

Majiteľ pozemku dostal povolenie na výrub od mesta, dôvodom bol zlý stav javora. Referent ho posúdil na základe fotiek. Vychádzal aj z posudku z mája 2016.

9. mar 2021 o 19:30 Miriam Hojčušová

NITRA Na Podzámskej ulici vypílili veľký javor. Majitelia pozemku dostali povolenie z mestského úradu. Susedia avizovali, že dajú podnet na prokuratúru.

Majitelia plánujú na pozemku postaviť polyfunkčný dom. Javor rástol na jeho okraji. Útvar hlavného architekta ho žiadal zachovať.

Budúci stavebník musel preto prepracovať projektovú dokumentáciu. V materiáli, ktorý sme našli na mestskom webe, sa píše o zmenšení veľkosti stavby o jeden byt a jeden apartmán „vzhľadom na existenciu vzrastlého javora“.

Práve na tento strom s obvodom kmeňa 179 cm vydal odbor životného prostredia povolenie na výrub. Dôvodom mal byť zlý zdravotný stav. Aktuálna fotodokumentácia z obhliadky v teréne ale neexistuje.

O výstavbe nevedel

„O stavebných plánoch žiadateľa nemal referent, ktorý žiadosť o výrub vybavoval, vedomosť. Keď sa predmetná stavba prerokovávala, na úrade ešte nepracoval,“ povedal Štefan Lančarič, vedúci odboru životného prostredia.

Dodal, že zdravotný stav stromu posudzoval poverený referent. Vyžiadali sme si fotodokumentáciu z obhliadky, na základe ktorej rozhodol o výrube. Žiadna neexistuje.

Referent priamo na mieste údajne nebol, stav posúdil na základe starších fotiek. „Nemalo by to tak byť,“ komentoval to odborník na stromy.

V rozhodnutí o výrube sa píše, že manželia Kepákovci dali žiadosť o výrub v novembri 2020. Na radnici sa vyjadrili, že ide o zrejmú chybu, žiadosť vraj bola podaná až 26. januára.

Súhlas bol vydaný 10. februára, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť o dvanásť dní neskôr. Strom vyrúbali 27. februára.

Podľa posudku mal dutiny

Peň, ktorý zostal na pozemku, vyzerá zdravo. Podľa Lančariča sa však na základe toho nedá určiť, či bol zdravý aj strom. Poukázal na znalecký posudok z mája 2016, ktorý dal vypracovať vtedajší spolumajiteľ pozemku na Podzámskej.

„Píše sa v ňom, že strom má dutiny, prebieha na ňom hnilobný proces, a po komplexnom ošetrení bola jeho životnosť stanovená na +/- 10 rokov,“ upresnil Lančarič.

Informácie o tom, že by bolo ošetrenie realizované, nemá.

„V tomto kontexte bol zdravotný stav stromu v roku 2021 ešte výrazne horší, než v dobe, kedy sa posudzoval. Dosahoval limit svojej prevádzkovej bezpečnosti, reálne hrozila ujma na zdraví a na majetku.“