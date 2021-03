Takto ich nepoznáte. Hokejisti sú milovníci psov (+FOTO)

Aj hokejisti Nitry sú len chlapi z mäsa a kostí, ktorí majú vo svojom srdci kúsok miesta pre štvornohých miláčikov.

17. mar 2021 o 11:00 Martin Kilian

Predstavíme vám domácich miláčikov, s ktorými radi trávia čas hokejisti Nitry, tréner Stavjaňa či manažér Chrenko. Čo všetko s nimi zažili a ako sa spolu zabávajú, sa dozviete v našej netradičnej tematickej rubrike.

Collin sa rád zoznamuje

Collin * 4 roky * austrálsky ovčiak * majiteľ: Antonín Stavjaňa s manželkou Simonou

Antonín Stavjaňa: "V našom veku, keď máme dospelé deti, je pes ako ďalšie dieťa. Staráme sa oňho s láskou. Nie je to náš prvý psík, samozrejme. Collin sa rád socializuje, teší sa, keď sa stretávame s ľuďmi alebo inými psami. On doslova hypnotizuje oprotiidúcich ľudí a reaguje na slová. Už dvakrát sa stalo, že pri prechádzke sme sa míňali s nejakým človekom, keď ten do telefónu povedal "ahoj". Mali ste vidieť Collina, bol to preňho signál, na ktorý čakal. Začal skákať okolo neznámeho človeka, doslova spustil vítaciu ceremóniu. Dotyčného to, samozrejme, prekvapilo... Takže v tomto je náš psík "nebezpečný". Miluje, keď sa niečo deje a keď sa môže hrať."

Antonín Stavjaňa s manželkou Simonou a psom Collinom na potulkách po kopcoch neďaleko Nitry.

Mladý Tino už zvládol aj skialp

Tino * 1 rok * rodézsky ridgeback * majiteľ: Ivan Švarný s manželkou Soňou

Ivan Švarný: „Ešte do vlaňajška som bol „antipsíčkár“, ale podľahol som túžbe dcérky Viktórie, splnili sme jej veľký sen a dnes som za to rád. Tino sa stal miláčikom celej rodiny. Neveril by som, že človek si môže vytvoriť so psom taký pekný vzťah. Tino je stále vekom iba šteňa. Obvykle je to taký „leňochod“, rád oddychuje, ale keď ho vezmem do prírody, veľmi si to užíva. Zvládol so mnou pár kilometrov v tempe na bicykli a aj kratší skialp.“

Ivan Švarný s manželkou, dcérou, synom a psom Tinom.

Nela nezaprie lovecký inštinkt

Nelinka * 9 rokov * majiteľ: Tomáš Hrnka s manželkou Martinou

Tomáš Hrnka „Nelu mala manželkina babka na dedine, žila tam divokým životom, celé dni trávila v lese. Keď babka zomrela, Nelinku sme si osvojili. Mnohí nás odhovárali, že to nie je pes do bytu, ale naučili sme ju veľa vecí. Napríklad pri obchode ma poslušne počká aj bez uviazania. Mali sme ju v Plzni, Bratislave i B. Bystrici. Nelinka nedá na nás dopustiť, pohladkať ju môžeme len my, a keď k nám príde napríklad nejaký robotník, občas ho trošku aj „ďobne“… Stále má v sebe lovecký inštinkt, naháňa mačky, myši, sliepky i vtákov. Sprevádza nás na prechádzkach, keď kočíkujeme dcérku, alebo aj manželku pri behu.“

Tomáš Hrnka s dcérkou a Nelinkou.

Nela žila niekoľko rokov divokým životom na dedine.

Nia kradne veci zo sušiaku

Nia * 2 roky * šiba inu * majiteľ: Miroslav Pupák s manželkou Petrou

Miroslav Pupák: „Pred pár rokmi sme mali čivavu. Potom sme si zaobstarali nového psíka, aby sa náš syn Peťko učil vzťahu k zvieratám. Nia je (aj) jeho miláčik. Rasa šiba inu je známa z filmu „Hačikó - Príbeh psa“. Nia vie rýchlo utekať. Už dvakrát som ju naháňal po Zobore. A vždy v „ideálnom“ stave – raz som bol po otrase mozgu, druhý raz ma trápili zlomené rebrá… Naša fenka má ešte jednu špecialitku. Už od šteniatka nám robí napriek: keď ju necháme samu, tak vždy ukradne zo sušiaku nejaké oblečenie. Presne vie, koho je ktoré, a pomstí sa tomu, kto odchádza z domu ako posledný, cha-cha…“

Miroslav Pupák a jeho Nia.

Peťko Pupák si psíka obľúbil.

Štvornohé trio obsadí celý gauč

Traja havkáči * Amos, 11 r., americký kokršpaniel * Max, 5 r., labrador * Winnie, 2 r., Jack Russell teriér * majiteľ: Tomáš Chrenko s manželkou Luciou

Tomáš Chrenko: „Bývame v rodinnom dome v Jarku a máme až troch psov. Najviac je na nich zaťažená moja manželka Lucia. Radi s nimi chodíme na prechádzky po okolí, máme tri deti, takže to nejako zvládame… Naše psy spolu dobre vychádzajú, zoskupeniu šéfuje paradoxne najmladší a najmenší, ostatní mu neraz ustúpia. Náš Jack Russel chodí aj na výstavy, je to chovný pes. Domovský rajón našich havov je hlavne dvor a voliéra, ale všetci majú umožnený prístup do domu, do všetkých izieb. Takže občas sa stane, že my rodičia si v obývačke nemáme kam sadnúť na gauč."

Chrenkovci majú troch psov.

Najmladší potomok Chrenkovcov s najmladším štvornohým miláčikom.

Maxov príchod bola 'habaďúra'

Max * 1 rok * rodézsky ridgeback * majiteľ: Branislav Mezei s manželkou Evou

Branislav Mezei: „S manželkou Evou, veľkou psíčkarkou, sme mali 13 rokov Aischu, tiež ridgebacka. Precestovala s nami Ameriku, Česko, Fínsko, Kazachstan či Rusko. Dnes máme dve malé deti a pred rokom prišla správna chvíľa pre nového psíka. Max je súrodenec Tina, ktorého má Ivan Švarný. Jeho príchod domov som nachystal ako prekvapenie. Povedal som manželke, že idem s Ivanom do Košíc po jeho psa. Potom som akože priniesol ukázať Ivanovo nové šteniatko. Evka sa s ním chvíľu pohrala, potešila sa, spomenula si na Aischu, tak sa rozcítila. Vtom Ivan povedal, že už musí ísť domov. Keď odchádzal a nebral so sebou šteniatko, tak nechápavo naňho Evka pozerala a vtedy zistila, že Max už neodíde, cha-cha…“

Fenka z útulku miluje dobošky

Sasha * 5 rokov * mix staforda * majiteľ: Juraj Šiška

Juraj Šiška: "My sme doma psa nikdy nemali, ale pred 1,5 rokom sme si zobrali fenku z útulku. Aby sme to mali živšie, aby mala mamina viac pohybu a urobili sme aj dobrý skutok. Sasha žije u mamy, ale ja bývam blízko, tak s ňou trávim veľa času. Od začiatku bola milá, ľahko sa prispôsobila. Ale na prechádzkach s ňou sme ako na ihlách. Totiž keď stretne iných psov, nikdy nevieme, či sa ide hrať, alebo hrozí veľká bitka... Neraz som ju zobral na Zobor či Žibricu. Skamarátila sa aj s priateľkou Barborkou, bodaj by nie, keď jej nosí pamlsky, napríklad dobošky..."

Juraj Šiška a Sasha, ktorú si vzali z útulku.

Barney bol hviezdou na zásnubách

Barney * 8 rokov * čivava * majiteľ: Andrej Šťastný s manželkou Dorotou

Andrej Šťastný: "Barney pochádzal z troch šteniat, po narodení musel ísť na operáciu, ale vzchopil sa. Zaobstarali sme si ho, keď som žil s priateľkou Dorotkou v Bratislave a chodil som na dlhé tripy po Rusku. Je to klasická čivava, čiže maznák, ktorý musí byť stredobodom pozornosti. Rád sa zabáva s hračkami. Má 2,5 kg, ale myslí si o sebe, že je rotvajler, a do každého vyskakuje, cha-cha... Zaujímavé je, že keď som Dorotku požiadal o ruku, prsteň jej priniesol práve náš Barney na obojku. Je to typický bytový pes. Keď je škaredo či prší, tak ani nechce ísť von, aby urobil malú potrebu. Nato je fajnový, veď prečo by mal chodiť do dažďa?"

