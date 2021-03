Pískanie rozhodlo, Slovan v play-off zničíme, hlási Nitra z Bratislavy

Keď títo dvaja pískajú spolu, to je strašné voľačo, nadával Tvrdoň.

14. mar 2021 o 19:40 Martin Kilian ml.

Corgoni prišli do hlavného mesta s najlepšou formou v extralige, viedli 1:0 (prvá strela v zápase – švih Slováka v presilovke) aj 2:1 (ťah Drábeka na bránu zúročil Kollár), ale po 24 ubránených marcových oslabeniach v rade kapitulovali vinou Rapáča (2:2) a v nájazdoch Štajnoch víťazne našiel O'Connorovi dierku v betónoch (2:3), a tak po štyroch výhrach po sebe prehrali.

Od leta už deviata súťažná bitka Slovana s Nitrou bola nervákom – čo prerušenie hry, to strkanica – a korenistým predvojom možnej štvrťfinále play-off štvrtého s piatym, ako naznačuje tabuľka dve kolá pred koncom základnej časti.

Hlavnou témou bol netradične priepastný rozdiel trestných minút: 18:62! Obzvlášť hosťom sa nezdal krivý meter dvojice Tomáš Orolin – Martin Korba, áno, tých istých, čo ich nedávno hrubo poškodili v Miškovci... Začiatkom druhej tretiny dokonca sedela na trestnej lavici takmer celá elitná päťka HK (Mezei, Tvrdoň, Slovák, Holešinský)!

„Na to sa nedá ani nič hovoriť, čo niektorí títo ľudia predvádzajú... Keď títo dvaja pískajú spolu, to je strašné voľačo,“ hromžil Marek Tvrdoň.

V nedeľu vyfasoval toľko trestných minút (32) ako predtým v sezóne dokopy. V čase 52:33 sa neudržal po údajnom nedovolenom bránení v hre Ališauskasovi. „Podľa mňa to faul nebol. Ale keď to tak vyhodnotili, tak to tak vyhodnotili... Riadne som si zanadával. Museli by ste to vypípať,“ hovoril najproduktívnejší Nitran.

„Ťažký zápas, nechcem to príliš rozoberať. Mohlo sa to rozhodnúť aj iným spôsobom než vylúčeniami. Bolo ich veľa na oboch stranách. Dúfam, že sa už nebudú opakovať. Pískanie dnes rozhodlo zápas. Nepomohli ani jednej strane, rozladili ich aj nás,“ povzdychol si o arbitroch Michael Drábek. „Ak bude play-off séria, tak ich zničíme, jednoznačne!“ v momente zahlásila šťuka bielo-modrej zostavy, keď sme nadhodili ďalšie bitky so Slovanom.

Na divný pomer vylúčení sa novinári pýtali aj trénera Antonína Stavjaňu. „Nič vám na to nepoviem,“ krotil emócie a po chvíľke sám od seba pridal: „Nehnevajte sa na nás, neviem, či hovorím aj za Roba (tréner Slovana Döme), no po zápase ešte v nás trochu sú emócie. Strašne rád by som na vás bol príjemný, ale človek vždy trochu potrebuje odstup od zápasu. Takže... Ospravedlňujem sa, ak som pôsobil nepríjemne.“

Nuž, veľavravné prísady do blížiaceho sa vrcholu sezóny.