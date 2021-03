Prednostka infekčnej kliniky v Nitre: Na tie vysoké počty úmrtí sa zvyknúť nedá

Ľubica Piesecká prekonala "nie ľahkú formu" covidu. Hovorí, že na ochorenie má preto nielen pohľad profesionálny, ale i pohľad pacienta.

16. mar 2021 o 20:12 Miriam Hojčušová

NITRA. Pandémia je tu s nami už rok. V nitrianskej nemocnici za ten čas zomrelo na covid takmer sedemsto pacientov. Najhoršie to bolo v decembri a januári

Keď sme sa o novom ochorení vlani v máji rozprávali s Ľubicou Pieseckou, prednostkou infekčnej kliniky, evidovali vtedy za dva mesiace dokopy len 46 pozitívnych pacientov, z toho hospitalizovaných bolo 26. Žiadny nepotreboval umelú pľúcnu ventiláciu a nikto nezomrel.

Prednostka kliniky. (zdroj: archív Ľ. P.)

Dnes je situácia neporovnateľná. Očakávali ste, že môže pandémia nabrať takéto rozmery?

Porovnávať prvú vlnu ochorenia COVID-19 (od marca do konca júna 2020) s následným prázdninovým „pokojom“, a tým, čo nastalo približne od októbra, je takmer nemožné. Keď si teraz spomeniem na začiatky, tak to bolo len také oťukávanie sa a oboznamovanie sa s týmto ochorením. Boli podstatne nižšie počty pacientov, úmrtia minimálne, liečba takmer neznáma. A hlavne, bola akási nevídaná veľká podpora ľudí zdravotníkom, čo nás v práci určite povzbudzovalo.

Často sa diskutuje, či, aká a kedy sa spravila chyba, kedy a aké opatrenia sa mali prijať, keď je v súčasnosti taká kritická situácia. Viete si ale predstaviť, keď počty chorých výrazne pred prázdninami klesli, že by bol vyhlásený lockdown a ľudia by ho v tichosti prijali? Ja nie, veď ani teraz, keď je situácia naozaj veľmi vážna a po celom svete zomiera toľko chorých, mnohí nerešpektujú ani to najzákladnejšie opatrenie R-O-R, cestujú na dovolenky s pocitom, že im sa nič nemôže stať. Ohrozujú však nielen seba, ale aj nás všetkých. Na ľútosť po vzniku ochorenia je už ale niekedy neskoro.

Mnohí zdravotníci, vrátane vás, už covid prekonali. Pomáha osobná skúsenosť pri liečení pacientov?

Keďže som sama nie ľahkú formu tohto ochorenia prekonala, mám na covid pohľad nielen profesionálny, ale i pohľad pacienta. Viem sa vcítiť do situácie, ktorú práve prežíva, inak vnímam jeho strach, viem pochopiť, keď niektorí strácajú chuť „bojovať“, viac vnímam ich bezradnosť.

Hlavne títo pacienti, ktorí sú v ťažkom zdravotnom stave, si vyžadujú okrem rutinnej odbornej pomoci aj pomoc ľudskú, ktorá spočíva hlavne v trpezlivosti, v povzbudzovaní a vľúdnosti. Chorý musí cítiť, že sme pri ňom.

Sú, žiaľ, aj takí, ktorí si našu snahu nevážia, sú so všetkým nespokojní, príbuzní sa sťažujú, ako keby nesledovali, že problém je celosvetový a špecifickú liečbu nemáme. Za ten rok sme však určite v terapii pokročili a v Nitre využívame všetky odporúčané a povolené terapie na Slovensku.