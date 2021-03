Nový štadión vo Vrábľoch? Do roka chcú mať jasno

Nebyť primátora Tibora Tótha a jeho manažérskej aktivity, určite by sme nehrali tretiu ligu, tvrdí Marián Bafrnec.

19. mar 2021 o 7:00 Martin Kilian ml.

Skočili z trinásteho miesta na druhé, naštartovali najlepšiu jeseň za 12 rokov A aj veční kuvici zmĺkli, keď Pichňa tasil reflexy, Jamrich triafal penalty, Hamar z hĺbky vysúval Londáka centrujúceho Janekovi. Stopka tretej ligy ich zastihla pred ťažkými bitkami s Imeľom, Belušou a najmä v Myjave.

„Dokázali, že aj vo veľmi skromných podmienkach sa dá systematicky zlepšovať a byť úspešný. Sme za to, aby sa dohralo aspoň päť kôl z jesene a určil sa postupujúci. My však hľadíme prioritne na rozvoj hráčov, na ligu sme už pripravili Ewertona, Mateusa a Gešnábela, radi by sme to zopakovali s našimi mladíkmi,“ rozprával Marián Bafrnec, prezident Občianskeho združenia Spartak Vráble, a teda šéf béčka FC ViOn, ktoré v päťmesačnej pauze od futbalu nehlási prevratné zmeny.

„Skončili Kórejci Kim a Ryu, tešíme sa z dotiahnutia Kristiána Petríka z Karvinej, v regióne máme vyhliadnutých aj iných hráčov, v doraste Požitavskej futbalovej akadémie zas Timoteja Meska. O odchode nám nehovoril nik,“ zvestoval novinky pre MY Nitrianske noviny.

Mimochodom, Hamar a spol. sa po korone nevrátia s bruchami – úspešnému trénerovi Romanovi Zimovi v týždni zasielajú nabehané i nabicyklované kilometre.

Marián Bafrnec. (zdroj: Martin Kilian ml.)

Vráble robia s čistým stolom, o dlhoch ani len nechyrujú, v skromnom rozpočte áčka na sezónu má zmysel každé euro, ochrannú ruku tradične drží samospráva.

„Nebyť primátora Tibora Tótha a jeho manažérskej aktivity, Vráble by určite nehrali tretiu ligu. Obrovské výhody prináša aj fúzia s FC ViOn,“ priznal Marián Bafrnec.

Zabŕdli sme i do budúcich plánov 102-ročnej futbalovej adresy. „Najväčší dôraz kladieme na mládež, preto v prvom rade pomýšľame, ako vylepšiť tréningové podmienky našim piatim mládežníckym kategóriám (U7, U9, U11, U13, U15), aby sa nemuseli všetky pripravovať na jednom ihrisku, navyše keď majú pribudnúť ďalšie. Túžime pre ne pritiahnuť koordinátora, fyzioterapeuta, kondičného trénera či výživového poradcu,“ prezradil smelé plány.

Vráble zimovali priebežne druhé, a to nebývalo zvykom. (zdroj: Šuker)

Dilemou je staručký štadión, stojí od prelomu 60-tych a 70-tych rokov. „Prišli sme s konkrétnym plánom, žiaľ, všetko zabrzdila korona. Musíme sa zamyslieť, či má zmysel opravovať ho po kúskoch alebo sa koncentrovať na generálnu renováciu. Do roka chceme mať jasno. Futbal vo Vrábľoch má veľkú tradíciu, preto by som si prial, aby niektorí ľudia pochopil, že vynoviť štadión nechceme pre Tótha alebo Bafrnca, ale pre celé mesto!“ vyhlásil Marián Bafrnec.