Obyvatelia Nitry vzali čistenie mesta do vlastných rúk. K iniciatíve sa pridáva čoraz viac ľudí

Do zberania odpadkov sa môže zapojiť ktokoľvek.

18. mar 2021 o 10:04 Dominika Cunevová

Nitrančania vzali iniciatívu do vlastných rúk a pustili sa do čistenia svojho okolia. (Zdroj: FB Aďka Holá)

NITRA. Problémy s odpadkami sa týkajú každého mesta a obce na Slovensku. Fľaše, obaly z potravín porozhadzované po uliciach alebo igelitové vrecká poletujúce vo vzduchu vídavať aj v meste pod Zoborom.

Neprehliadajú ich niektorí obyvatelia, ktorí sa z vlastného presvedčenia pustili do upratovania svojho okolia. S úmyslom inšpirovať aj ostatných obyvateľov založili na sociálnej sieti iniciatívu Čistá Nitra.

Prečítajte si tiež Seniori z Nitry dostanú viac respirátorov, no jednorazových. Vitamíny už mesto nerozdá Čítajte

Skupinu na Facebooku už tvoria stovky členov a ich počet stále rastie. Navzájom sa podporujú priloženými fotografiami s výsledkom ich práce. Zvyčajne ide o hromady plných vriec so smeťami a následne vyistením prostredím. Tento výsledok pritom nemajú na svedomí hromadné brigády, ale jednotlivci či malé skupinky ľudí.

Niektorí sa do zbierania smetí pustia napríklad popri prechádzke so psom, iní do čistenia zapájajú aj deti. Veľa odpadkov nachádzajú v okolí svojich bydlísk, a to predovšetkým na sídliskách, ale aj na miestach pre rekreáciu, ako je Borina, okolie rieky či Dražovského kostolíka.

Prečítajte si tiež Nitra hľadá názov pre novú lávku. Návrhy čaká od obyvateľov Čítajte

Dobrovoľníci si pomáhajú aj materiálne, napríklad darovaním vriec a rukavíc či zapožičaním kliešťov na zber.

„Sme úprimne radi, že sa stále nájdu medzi nami ľudia, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijeme a ako k nemu pristupujeme. Ďakujeme každému členovi, ktorý prejavil záujem prispieť svojim kúskom k čistejšej Nitre a príjemnejšiemu prostrediu pre život. Sme radi, že nás je každým dňom čoraz viac a dúfame, že sa nám podarí inšpirovať čo najväčší počet ľudí,“ dodal admin stránky Lukáš Satin.